新北市打造友善動物城市

近幾年飼養寵物已經蔚為風潮，新北市政府因應市民需求，針對國人飼養前5大非犬貓寵物，邀集相關學者、專家及團體，共同研擬鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引（線上下載網址：https://reurl.cc/ROeY2G），期能讓新手飼主快速入門，讓每隻寵物都能得到妥善照顧；並在飼養前謹慎評估，以減少一窩蜂盲目飼養，熱度消退後引發棄養潮；提供良好舒適飼養空間，終養不棄養給牠一個溫暖的家。

飼養寵物先做評估

據民眾拾獲送交、通報動物救援種類，除犬貓之外，以鳥、兔、蛇、龜、鼠居多，基礎飼養指引分別針對鳥、兔、蛇、龜、鼠的特性作簡單介紹，讓飼主在飼養前先對想要飼養的寵物有基本認識，還包含飼養評估、生活環境、飲食、行為觀察、活動與社交、外出活動防護、基本照護、生育控制、疾病預防及照護和老年照護十大須知，針對寵物的習性及可以提供的飼養空間理性評估，並確認可以做好飼主應盡責任，才可以飼養寵物。每種寵物都有牠喜好的生活環境，應針對飼養寵物屬性提供適合場域，避免環境不良，造成寵物逃逸或傷害。

供應符合寵物食性且營養均衡的食材，提供24小時無虞乾淨水源；細心觀察寵物的進食、活動狀況，依照寵物特性，給予適度與同類或異類接觸機會，並避免受到掠食者危害；外出活動應準備堅固外出籠及外出繩，避免脫逃，籠內要有保暖、防風及遮蔭防曬等裝備。

鸚鵡聰明會開鎖常逃逸，飼養之前請先了解鳥類並不如想像中容易飼養，鳥類會鳴叫需要陪伴，生病時會隱瞞假裝進食，飼主需要細心察覺。(圖／新北市動保處提供)

飼養前應做疾病篩檢

寵物兔生育應予控制，避免過度繁殖，造成飼養空間擁擠，影響生活品質，並以牧草為主食，佐以飼料及少量蔬菜，根莖類食量過多，會有脹氣現象；寵物懷孕或哺乳期應注意營養補充（蛋白質攝取提升、鈣粉補充），定期體重監測、排泄物檢查、進食量確認，精神或食慾不佳、飛行或移動姿勢異常，都是動物不舒服的徵兆。

飼養前應做疾病篩檢，確保無人畜共通傳染病，進入高齡期後，寵物身體機能開始下降，飛不遠，攀爬動作也變得緩慢、食量下降、毛變少，飼主除需要提供舒適環境及營養食物，更需要定期帶去動物醫院做健康檢查。

兔子不像貓狗一樣撒嬌，甚至不喜歡被抱，天性喜歡啃咬破壞家具，也可能具備攻擊性，有可能時常面臨換毛期而造成飼主過敏。(圖／新北市動保處提供)

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，每種動物身心健康都應該被保護，民眾在飼養動物之前應該先充分了解習性，並做好評估，飼養後落實飼主責任，養牠就要照顧牠一輩子，感謝各界人士、民間團體與新北市共同努力訂定動物基礎飼養指引，讓民眾先懂牠，再養牠，並照顧牠一輩子。（新北市動保處廣告）