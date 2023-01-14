騎車遊樹林 賞美景玩遍設施

新北市樹林區鄰近大漢溪流域，市府近年來積極整治河濱環境，將三峽河左岸河濱自行車道延伸至柑城橋堤頂，串起大漢溪左右岸三峽、樹林、土城、鶯歌河濱自行車路網，還在樹林高灘地建設沐心池、荷花池、2座遙控賽車場等設施，騎著單車就可飽覽河岸景觀，玩遍各項設施。

百年車站出發 佳德路直通自行車道

樹林山佳火車站是新北市市定古蹟，日治時期明治34年（1901年）設站，和洋式的建築風格和洗石子外牆，再現古典樣貌，為鐵道迷、歷史迷必訪的車站，站內還有迷你版山佳車站、鐵道模型，光復時期台鐵旅客時刻表、日治時期鐵道旅遊觀光摺頁地圖等，周邊還有彩繪牆、鐵道公園，相當適合打卡拍照。

為了串聯市區和大漢溪堤外道路，新北市工務局去年施工開闢佳德路，打通八德街、中山路三段，新增雙向單線車道、行人及自行車道，遊客從山佳火車站出發，可以直接騎乘至佳德路，穿越八德街就可抵達自行車道，一路通往鶯歌。

沐心池。 （圖／高灘處提供）

新秘境沐心池、荷花池 放空漫步好去處

遊客抵達自行車道後，一旁就是樹林河濱公園，園內有處天然水池，市府採取低度開發原則整地，將其打造為新地標「沐心池」，愛心造型的池內有多種魚類生態，另外一旁的占地2525坪的山佳荷花池，去年1月經過高灘處積極復育荷花下，每年夏季又可見荷花在池畔婆娑搖擺的姿態，一旁還有漂流木遊戲體驗區，提供親子放空漫步、賞荷觀景和休閒遊憩的空間。

搖控越野賽車場 400公尺賽道盡情尬車

河濱公園內的山佳遙控越野賽車場去年重新整修，高灘處多次邀請越野遙控車協會討論，不僅將400公尺的跑道翻新，還增加跑道兩側的彈性軟管、夜間燈光照明以及10處跳台，讓玩家玩得更安全，也能盡情享受尬車的快感。

後村堰遙控飛機場 玩家專屬天堂

大漢溪自行車道往鶯歌方向，有占地3206坪的後村堰遙控飛機場，這是新北唯一燃油噴射飛機使用場地，固定翼、多旋翼飛機都能在此飛行，還可當作無人機考照場地，更是全國最大遙控飛機場，遊客騎車行經時，不妨駐留片刻，欣賞各式機種飛行模樣。

蓮花池。 （圖／高灘處提供）

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