國家品質認證黃金團隊 全方位守護您的腎臟健康

聯新國際醫院腎臟科擁有10位醫學中心級的專科主治醫師，同時跨專業組成堅強的腎臟照護團隊，一同打造「以病人為中心」的友善就醫環境，是桃竹苗地區第一家榮獲「腎臟病照護品質認證」的區域醫院，也多次獲得「提升腎臟病健康促進機構照護品質計畫」區域醫院典範獎及特優獎的殊榮，提供社區民眾醫學中心級品質的專業醫療服務。

看見民眾需要而建立的醫院

二十八年前，因為看見南桃園地區醫療資源相對貧瘠，張煥禎總院長在恩師臺大醫學院謝博生院長的鼓勵之下，毅然決然在平鎮現址設立醫院，他本身也是腎臟科專科醫師，因為在診間與民眾面對面接觸，瞭解到社區民眾對醫療資源的需求與渴望，於是逐步增設服務的科別，歷經28個年頭的篳路藍縷，才有現今陣容堅強的醫療團隊。

以病人為中心全方位服務

腎臟科在創院之初，就一直為南桃園的在地鄉親服務，因為深刻體會到病友們為了透析得忍受身體的不適，時常奔波於大醫院與住家之間，感到十分不捨，因而積極廣招醫療專業人才及籌建相關醫療設備，設立南桃園最大規模的血液、腹膜透析中心及血管通路照護中心。

腎臟科醫師團隊由醫學中心級的專科主治醫師組成。(圖／聯新國際醫院)

「醫療不是以器官為中心，而應以病人為中心」，聯新國際醫院腎臟科思考到腎臟疾病的發生，常常與其他疾病共病，例如糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖老化、低蛋白血症以及吸菸等等，所以不能僅僅關注腎臟單一器官的問題，而必須解決「人」這個個體上的所有問題，因此自2000年起即開始推動慢性腎臟病整合照護，包含張煥禎總院長、楊五常副院長在內一共10位、全數通過醫學中心專科訓練的主治醫師群，同時整合重症醫學部、心臟內科、心臟外科、一般外科、新陳代謝科、泌尿科、復健科等醫師團隊，並結合營養師、護理師、個案管理師及社工師，攜手推動腎臟疾病整合照護。

一條龍整合照護

聯新國際醫院腎臟科致力於腎臟疾病的預防，以及延緩慢性腎臟病的惡化速度與進入透析照護的進程。慢性腎臟病並不是沒有辦法預防及醫治，該院分析出罹患慢性腎臟病的高風險因子，提醒高危險群實施篩檢，俾及早預防、早期發現與處理，避免因錯失醫治良機而導致器官衰竭或最終必須進入透析的處置。

盡心維繫民眾腎臟功能與末期照護

● 初期腎臟病篩檢

● 完整個案管理

● 詳盡衛教與營養監控

● 最新腎病治療方式及中西整合慢性腎病治療

● 醫病共享決策協助決定替代療法（血液或腹膜透析）

● 腎臟移植術前評估與術後診療

桃竹苗地區首屈一指透析中心

大該院整合心臟內科、心臟外科以及一般外科等專科醫師，具備血液透析血管通路建立與照護、腹膜透析植管與照護的專業技術能力，是南桃園腎臟病急重症轉診區域醫院，亦是最大規模血管通路照護中心及腹膜透析中心，提供基層醫療院所無法做提供的服務，像是24小時全天候透析、緊急透析等，在桃竹苗區域醫院中首屈一指。

● 每月透析人次約6千人次

● 血液透析總床數103床

（含COVID-19專責7床）

● 血液透析病人約480人

● 腹膜透析病人約100人