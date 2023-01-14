新竹縣人口逐年成長，其中竹北市人口成長率更於2021年擊敗六都，奪人口淨遷入之冠。新竹縣政府消防局111年6月23日成立桃竹苗地區首支高級救護分隊光明高級救護分隊，提供縣民更專業的緊急救護服務，守護縣民的生命財產安全。

雙軌出勤 雙倍保障

新竹縣長楊文科說，高級救護分隊的成立為縣民帶來非常大的安定感。楊文科解釋，參與高級救護技術員需要完成1280個小時精實訓練，危急個案發生，便立即加派高救隊救護車同步雙軌出勤，提供全面緊急救護服務，隊上中級救護技術員，多數也取得高級心臟救命術、創傷救命術及小兒高級心臟救命術等多項證照，都具有準EMT-P水準。

新竹縣消防局長孫福佑說，光明高級救護分隊每次救護至少都有1位高級救護技術員出勤，孫福佑表示，高級救護技術員能對病人實施氣管內插管、給予急救藥物及操作手動電擊器等急救處置作為，確保每一趟救護都能有高階處置作為，讓危急病人延續生命並獲得健康生活，拯救更多的生命。

高級救護技術員能對病人實施氣管內插管、給予急救藥物及操作手動電擊器等急救處置作為。(圖／新竹縣消防局提供)

公設滅火器 狹巷更安心

新竹縣內共列管374處狹小巷道，消防局除持續加強火災預防宣導，也定期辦理消防搶救演練，強化消防搶救效能，讓各消防分隊熟悉各巷道情形，若有災害發生時，更能迅速、有效率進行搶救作為，保護狹巷內民眾的生命財產安全。

因楊文科縣長大力推動安心家園政策，為了加強狹巷的安全及提升民眾火災發生初期應變能力，自109年起於相關巷道內配置滅火器680具，111年新增至714具，並每年辦理維護檢測及小額採購以維持滅火器正常使用情形。

新竹縣消防局醫療指導醫師親自到場支持高級救護隊成軍，期待未來展現高品質急救效率。(圖／新竹縣消防局提供)

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