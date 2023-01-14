「2022台灣醫療科技展」於台北南港展覽館盛大展出期間，中國醫藥大學暨醫療體系以「創新醫療、跨業鏈結、邁向全球大健康」為參展主軸，發表多項研發成果與臨床實績得獎作品，發表多項研發成果與臨床實績得獎作品，包括國家新創精進獎與國家新創獎共榮獲23項為歷年最多、「海雲平台:亞洲最大的臨床-基因-環境資料的大數據整合平台」、大會強力推薦「台灣癌症精準治療-CAR-T免疫細胞治療」，以及榮獲國家新創精進獎等六項大獎的「智抗菌平台-打擊院內超級細菌、精準投藥救治病人」等亮點得獎項目，加上中國醫藥大學醫療體系衍生企業長聖、長佳等多家尖端醫療的生技產業，展出豐碩研發成果，為全球人類創造更美好的大健康。

智慧領航 多項研發獲優異成績

過去3年新冠疫情期間，中國醫藥大學暨醫療體系在董事長蔡長海領航下，擔負防疫重責，守護民眾健康，更加速投入臨床智慧醫療系統研發，獲得眾多優異成績。

「海雲平台」已擁有300萬人的臨床和環境數據和23萬人的基因數據，透過數據晶片的製程，啟動多項整合數據服務；中國醫藥大學附設醫院院長周德陽帶領研發「智抗菌平台」至今服務超過十萬人次，並榮獲五項大獎肯定，展現有效打擊院內超級病毒與病菌，搶救敗血症等重症病人。

(圖／中國醫藥大學附設醫院)

中國附醫和台中市政府、南投縣政府等14個消防分隊合作，導入「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」於救護車上裝置此系統，大幅縮短心肌梗塞病人到院檢查流程，也挽救無數心肌梗塞病人生命。

細胞治療新技術WT1癌症疫苗 提升癌症精準治療的品質

另，細胞治療新技術WT1癌症疫苗，可刺激病人免疫反應，並且增加抗癌特異T細胞以殲滅癌症組織，臨床實驗對於大腸直腸癌及乳癌有其療效，冀望協助醫師治療提供更多武器，增加病人抗癌成功的機會。

院長周德陽進一步分析，癌症尖端科技治療的演化非常快速，由細胞分泌出來的奈米載體「外泌體(Exosome)」，透過基因改質的方式，在外泌體表面裝載辨識癌細胞抗體，以及在內部裝載藥物，同時達到擊殺癌細胞並抑制癌轉移，以創新藥物來幫助病人對抗癌症，包括雙特異、三特異接合抗體，以及外泌體等，皆風起雲湧的在進行，提升癌症精準治療的品質，現已技轉於衍生企業-聖安生醫公司，值得醫界關注。

中國醫藥大學暨醫療體系今年聚焦六大亮點，包括「再生醫療」、「AI智慧醫療」、「精準醫學」、「國際醫療」，「中醫大研究」，以及「得獎專區」，期望不斷創新尖端醫療，積極挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點，守護全球人類的大健康。

中國醫大暨醫療體系展場設計以精神堡壘延伸創新醫療領航，跨業鏈結，邁向全球大健康。(圖／中國醫藥大學附設醫院)

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