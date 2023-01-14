2022年卡達世界盃足球賽剛剛落幕，台灣刮起一股足球熱，不少小朋友對足球運動躍躍欲試，中華民國迷你足球協會與中央大學、台北醫學大學人社院、成功大學心理系共同設計開發「小小世界盃足球VR遊戲」，利用元宇宙概念，藉由動作捕捉技術複製專業運動員動作，並由自建3D模型進行呈現，讓孩童猶如電影《一級玩家》，在虛擬世界裡化身足球員學習正確的動作。

「小小世界盃足球VR遊戲」是一款足球體感運動學習遊戲，遊戲中搭配不同場景，包含足球實驗室與卡達足球場，提升遊戲的體驗樂趣，搭配科技輔助運動學習，可以精準呈現國手的專業動作，如同國手親臨指導。

3D虛擬環境中 國手教學

在3D環境中，孩童可以從不同角度觀察國手動作進行運動學習，就像是國手跟著小朋友一起訓練、教學，虛擬環境還可做出各式各樣遊戲場景與3D角色。

中華民國迷你足球協會推廣大使、台北市議員許淑華體驗在足球元宇宙中化身球員，身穿中華隊10號球衣，Q版大眼造型非常逼真、俏麗，她穿戴VR設備模擬各個踢球動作相當俐落，許淑華指出，遊戲未來將結合運動與認知訓練，孩子們在運動同時也能做大腦訓練，讓運動主題結合學術研究，為運動加值，創造更多元的學習體驗。

▲中華民國迷你足球協會推廣大使、台北市議員許淑華穿戴VR設備模擬各個踢球動作相當俐落。(圖／中華民國迷你足球協會提供)

健身放電 刺激智能發展

許淑華表示，踢足球的風氣可從小培養，再慢慢訓練成選手，足球運動有助孩童智力與體能發展，4歲到6歲是孩童運動神經發展最好的黃金時間，小朋友智能發展最重要是在腦部運動神經，透過運動刺激、激發腦力發展是最好的，尤其是足球，腳部有身體的末稍神經，用腳來踢球時，因為腳離腦部最遠，如果腳非常靈活，那麼腦部一定更靈活，會踢足球把球踢得非常好，腦力發展一定比一般小朋友更厲害、更聰明。

許淑華說，她接觸很多家長發現都很認同從小培養孩子踢足球，讓小朋友踢足球可刺激智能發展，也可以「放電」消耗體能，以往因為大家認為踢足球需要很大場地讓小朋友練習，但事實上可以不用，像是5人制足球或室內鋪設人工草皮就非常方便。

迷你足球 增進親子關係

很多小朋友不想流汗、曬太陽，家長不知道如合讓孩子喜愛上踢足球，許淑華分享小撇步，父母親可以先拿球讓小朋友玩，玩出樂趣後，進而就有動力學習，再加上培養看球賽興趣，就會了解足球、想踢足球，更重要的是爸爸、媽媽都可以和小朋友一起到球場踢球，增進親子關係。

許淑華表示，身為中華民國迷你足球推廣大使，看到大家願意協助推廣足球運動真的非常開心，她感謝成大暨北醫教授楊政達研發團隊，以寓教於樂的方式吸引孩子們參與運動，許淑華也相當感謝願意讓孩子們學習足球的爸爸媽媽們，表示讓孩子們從小接觸運動好處的很多，除了鍛鍊身體，還能同時培養運動家精神，而這也是她認真付出心力、協助推廣的原因。

▲中華民國迷你足球協會推廣大使、台北市議員許淑華表示，足球運動有助孩童智力與體能發展，4歲到6歲是孩童運動神經發展最好的黃金時間。(圖／中華民國迷你足球協會提供)

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