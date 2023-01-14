蘆洲公園風雨籃球場 無懼日照風雨打到爽

蘆洲區轄內公園僅有於2012年完成之蘆洲公園籃球場，但受限土地面積不足，僅能規畫有一半場及2個籃球架之簡易型籃球場，不過受天侯、場地小等因素，民眾運動仍會有所限制。

經向體育署及新北市府體育局爭取後，將由原有513平方公尺擴建為668平方公尺休閒標準的籃球場，鋼構且高而半透明薄膜屋頂、足夠的照明設施，提供運動安全性，鮮亮球場配色及在地意象鷺鷥點綴，兼具在地特色與實用，讓熱愛打球的市民朋友，盡情揮灑汗水，無懼太陽雨水。

球場旁有捷運三民高中站，從早到晚的湧蓮商圈，日後湧蓮寺慈善公益大樓完成後，運動、藝文、商圈結合，加上便捷交通運輸及停車空間，將再一次帶動社區活絡，使周邊更加繁榮。

永平公園 走青蛙、池塘主題風

位於永平市場旁的永平公園遊戲場，過往因狹小的遊戲空間不足、設施老舊，蘆洲區公所遂向市府爭取補助改善既有遊戲空間，提升設施密度，盡可能於小空間內設置更多元的遊具，包含滑梯、擺盪設施、鞦韆及彈跳設施等，並邀集在地幼兒園一同參與規畫過程，提供公所寶貴的意見，將彈跳床想像成青蛙的大眼睛，利用青蛙的相關元素，融入池塘生態環境，打造以青蛙意象及池塘風格為主題，打造蘆洲的特色遊戲場。

▲改造之後的蘆洲公園籃球場，不僅是鋼構且高而半透明薄膜屋頂、足夠的照明設施，提供運動安全性，鮮亮球場配色及在地意象鷺鷥點綴，兼具在地特色與實用。(圖／蘆洲區公所提供)

三民公園 以白鷺鷥為主題

三民公園遊戲場原有的傳統遊具老舊破損，相比鄰近公園陸續完成各有特色的遊戲場，逐漸無法滿足小朋友的使用需求，偌大的三民公園也漸漸變得冷清，為此蘆洲區公所向市府爭取補助改善既有遊戲空間，工程推動前期與忠義國小合作，透過工作坊與小朋友互動交流，提供公所諸多寶貴的意見，使遊戲場設計跳脫以往框架，為蘆洲帶來與眾不同的遊戲風格。

蘆洲原為河流沖積而成的一片沙洲，河岸蘆草叢生，魚蝦悠游其間，吸引鷺鷥群集覓食，所以又得名「鷺洲」，遊戲場設計之初便以鷺鷥作為主題，建構出屬於蘆洲區獨一無二的遊戲場，場內設施包括鷺鷥造型滑梯、大型攀爬架、擺盪大索、彈跳床及礫石沙桌，並且鋪面採用多種天然材料組成，帶給小朋友多層次體驗。

兒五樓厝公園 水鳥意象共融遊戲場

兒五樓厝公園位於民族路236巷，遊戲場以認識蘆洲水鳥溼地生態為主題，將蘆洲河岸鳥棲生態「鳥棲之丘」元素融入公園，規畫多樣攀爬及滑梯設施，模擬如水鳥、魚類、兩棲類等小動物們如何在生態島上各司其所，並在小朋友最喜愛的共融遊戲空間中，園區草地區打造「土丘隧道」，隧道內彩繪各式蘆洲河岸小動物及沙沙聲遊戲板，能激發孩童想像力，認識不同水鳥貼近大自然，打造豐富的視覺及聽覺感官體驗，讓遊戲的過程更加具有知識性、歡樂有趣。

▲兒五樓厝公園將蘆洲河岸鳥棲生態「鳥棲之丘」元素融入公園，規畫多樣攀爬及滑梯設施。(圖／蘆洲區公所提供)

（蘆洲區公所廣告）