桃園市為六都中人口移入成長最快的城市，有鑑於桃園與台北的生活圈緊密聯結性，且多為雙北遷移人口，為了滿足市民基本居住權益，降低租房族的生活開銷，桃園市提供多元的住宅補貼政策以滿足市民殷切需求。租金補貼自111年度起改由內政部營建署主辦，資格條件放寬，申請人在桃園租屋者，未持有住宅且家庭成員每人每月平均所得低於45843元者即符合申請資格。此外針對不同族群享有加碼福利，例如初入社會青年35歲以下享有補貼金額乘以1.2倍、新婚兩年內家庭享補貼金額乘以1.3倍、育有未成年子女（含胎兒）1名享補貼金額乘以1.4倍、2名1.6倍及3名1.8倍以此類推、低收或中低收享補貼金額乘以1.4倍、身障、原住民或65歲以上者享補貼金額乘以1.2倍。

原住民租屋 最高每月補貼4千

桃園市政府為幫助缺少線上申請設備或對網路操作不熟悉者，於市府住宅發展處設置有自助申請機台，請民眾攜帶身分證及健保卡，作為上傳補件資料或查詢補貼進度使用。

此外針對在桃園市打拚租屋的原住民族，鑑於中央擴大租金補貼專案規定，部分原住民族因於原鄉持有自有住宅而不符補貼資格，故由桃園市府自辦原住民族租金補貼，設籍本市原住民且持有自有住宅離租屋地距離30公里以上者可不受自有住宅規定限制，最高每戶每月補貼4000元。

▲加入包租代管的房東可享有3稅減免、3費補助及3年服務。(圖／桃園市政府住宅發展處)

加入包租代管 房東也可享補助

除租金補貼外，桃園持續推動「桃園市社會住宅包租代管第三期計畫」，加入之房東可享有3稅減免、3費補助及3年服務，即房屋稅、地價稅比照自用住宅稅率且房東租金所得稅免稅額提高至1萬5000元且不用被追稅，並提供修繕費、公證費及居家安全險補費等補助，免費享受市府委託之租賃服務業者專業管理及服務；房客部份全面取消設籍於本市限制，享有最高7200元／月之租金差額補貼，針對部分65歲以上年長者或是下肢不便的身障者，則啟動「以屋換屋」換居服務。

另因應租金補貼整合社會住宅包租代管方案，領取300億元中央擴大租金補貼之房客可選擇一同加入包租代管或繼續領取租金補貼。想瞭解更多社會住宅包租代管申請資訊的房東房客可至桃園市政府住宅發展處網站https://reurl.cc/qdZxM3。

▲桃園市第三期包租代管計畫廠商有5家。(圖／桃園市政府住宅發展處)

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