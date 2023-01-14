桃園市自105年開始推動「智慧學校數位學堂計畫」鼓勵教師進行資訊科技融入教學創新；108年成為教育部科技輔助自主學習計畫的先導縣市，導入學習載具，鼓勵教師使用數位學習平臺輔助自主學習模式，以增進教師教學效能及學生學習品質；111年配合教育部「推動中小學數位學習精進方案（班班有網路，生生用平板）」政策，透過配發學習載具、充實數位內容及提升學校網路等計畫，加強師生的數位科技應用能力，併運用數位學習平臺培養自主學習能力，俾因應國際數位學習趨勢。

成立辦公室專責推動

面對數位科技發展迅速的年代，為達成「人人皆學、處處能學、時時可學」的願景，桃園市政府教育局成立「數位學習推動辦公室」，組成跨科室的推動委員會，並聘請相關數位學習專長的教授指導。辦公室設置行政、資訊網路與數位學習輔導等三個組別，且於全市各區設立13所推動重點學校，就近辦理教師增能研習、發展數位創新社群與專家入校輔導等工作。職此，可在教學場域積極導入數位化學習，提升教師非線性創新思維，加速升級教師們的教學方法，以診斷性數位學習平台讓孩子依照個別差異進行學習，透過AI診斷孩子學習弱點後，讓精準的AI陪伴孩子學習與評量，教師可以把時間留給需要幫助的孩子，落實教育現場的公平與正義。

▲數位學習不僅強化了師生互動，也為生生互動共學注入新的模式。(圖／桃園市政府教育局)

跨校跨縣市交流互動

數位學習推動辦公室定期召開工作會議，透過數據平台視覺化呈現各校推動進度，有效提供各項資源與協助各校解決所遭遇的問題，例如針對進度落後的學校進行入校輔導協助、辦理教師增能研習或資訊設備問題排除等，讓教師可以感受創新教學的好處。此外，為了讓教師在數位教學上更有具體成效，也辦理全市各校數位教學公開觀議課，今年共有13校參加2022臺灣自主學習節的公開授課，成為全國參與最多學校的縣市，期許透過跨校、跨縣市交流互動，可以讓老師間做專業的分享回饋，也可以讓教學對孩子的學習更有效果。

數位學習為教與學帶來變革，除了平臺的搭建外，學習資源、學習計畫和家長的支持度都是確保學習效果的重要元素。面對無法置身事外的數位浪潮，桃園市透過數位學習推動辦公室的成立，整合各項資源，積極拓寬教育新視界，延展教學長寬高，營造學習的豐盛，師師會電腦，生生用平板，共同成就亮麗的風景。

▲透過數位學習，培育學生自主學習能力，未來成為終身學習者。(圖／桃園市政府教育局)

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