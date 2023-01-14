社區照顧關懷據點以社區營造及社區自主參與為基本精神，提供在地的初級預防照顧服務，內容涵蓋關懷訪視、電話問安、健康促進、餐飲服務等，以高齡樂活為目標，此外每個據點的發展各具特色，透過具在地特色的服務，呈現台灣最美的風景濃厚人情味，為使社區長輩就地安養，本府積極擴展社區照顧關懷據點，至各公所辦理據點說明會，並召集各鄉鎮市公所課長及承辦逐一盤點各公所培力有潛力之社區發展協會成立據點，且由據點輔導員與社區幹部、志工一對一輔導說明據點服務內容及功能。

關懷據點 2倍速迅速成長

彰化縣社區照顧關懷據點針對65歲以上長者除了關懷訪視、電話問安、健康促進、餐飲服務等，以高齡樂活為目標推動的服務方案，107年底據點數為150個，111年11月初累計已設置325個，以2倍速度迅速成長，藉由社區照顧關懷據點，不僅讓老人家可以住在自己熟悉的環境中，又可享有鄰里之間溫暖照應，平日也有地方讓老人家聚會、活動、取得照顧訊息與資源，讓據點服務不只是社區凝聚力的表徵，個人亦透過共同參與而建立情感的關聯，也希冀透過幹部及志工的服務，讓長者到據點活動，有如第二個家的舒適，並朝向一村里一關懷據點目標邁進。

創新服務 吃喝玩樂全包

彰化縣辦理多元創新服務方案如下：

一、「益智桌遊嘉年華」：以十八啦、四色牌、象棋麻將、疊疊樂等桌遊，豐富據點健康促進活動，並藉由長輩的參與，增進其人際關係，延緩老化及預防老人失智症，促進各地長輩的交流，共同創造友善高齡環境，落實在地老化精神。

二、「銀色電玩手」：大部分的人總認為線上遊戲是年輕人的專利，為翻轉刻板印象，邀請7位大學生教長輩時下流行的動作即時戰略遊戲，過程中，除了讓長輩手、眼、腦同步運轉，延緩老化，更期待讓長輩與時代接軌，創造世代共好的環境。

辦理「銀色電玩手」培訓比賽，彰化縣王惠美縣長與長者在網咖擊掌練習。(圖／彰化縣政府社會處提供)

三、「我愛我的老樣子」：將長輩的日常衣服與時下潮流的元素融合，由縣內大學相關科系老師及學生把穿搭課程帶進社區，將青年與長輩一起組成跨齡設計團隊，將長輩的日常衣服與時下潮流的元素融合，以課程培訓長者進行服裝穿搭、表情姿態展示及外景接拍知能，也邀請長年熱心公益的QUEEN SHOP全數贊助了長輩的服飾及配件，藉此維持大腦活化，也翻轉社會大眾對於長輩的刻板印象，同時提升長輩自信心與跨世代的社會互動及長輩在日常生活穿搭的美感，增加長輩自信心與跨世代的社會互動。

銀髮料理 傳承長輩手藝

四、出版「據點廚神這樣煮」食譜：本縣重視及提倡長者餐飲服務的重要性，並辦理一系列銀髮料理的概念課程，培育據點餐飲志工，透過實作訓練，致力培育社區志工研發適合長者的料理，讓志工直接運用於據點的餐飲服務，提供長者享用符合健康、美味又適合咀嚼的料理，至今已有相當之成果提倡長者餐飲服務的重要性，並兼顧長者營養需求與食材口感。透過活動邀請有執行餐飲服務之社區據點組隊參賽，評選出優質美味又兼具營養的餐食，製作出一部線上食譜，期待經過交流後能夠將長輩的老手藝傳承給下一代，並帶回許多經驗，為社區帶來不一樣的改變！

五、「遠距健康照顧服務」：透過社區幹部及志工協助，讓長者接受生理量測服務(血壓、體溫、脈搏、體重)、健康衛教管理、視訊諮詢、遠距衛教服務、醫療資源轉介、血糖量測，目前已建置包括秀水鄉馬興社區、彰化市忠權社區等33個服務據點。

六、「銀享青創成就長者為師服務創新計畫」：以「長者為師」的概念由長者擔任教師，向前來社區參訪的民眾或孩子們，透過代間教育，分享人生經驗，實踐「老有所用，長者為師」的理念，也邀請旅行業者、文史工作者、網紅等進入社區，協助將長者為師教案製作的更精緻及專業，作為社區產業之一環。

無礙APP 整合多方功能

七、「貼心關懷、紀錄無礙APP」：針對關懷訪視、電話問安等服務志工，有礙於社區照顧關懷據點服務紀錄、表格繁多，且服務志工皆為銀髮族，文書能力較弱等據點困境問題，簡化社區照顧關懷據點志工文書作業，架設一套軟體資訊APP，透過輔導員協助各社區照顧關懷據點進行APP服務紀錄，能有效讓銀髮族積極投入社區照顧關懷據點服務，此外，今年更將衛生福利部社會及家庭署據點報到機制，以人臉辨識方式，進行快速又便利的報到方式，也將關懷、紀錄、轉介一次到位，整合多方功能，打造智慧社區全新面貌。，讓社區照顧關懷據點幹部、志工實際操作APP軟體運用，改善社區照顧關懷據點繁雜的文書資料，有效完成服務紀錄，亦能落實「無紙化」的環保概念，不僅能讓志工外出訪視方便攜帶平板電腦登打紀錄，也能節能減碳避免紙張書寫，截至111年11月已建立長者資料2萬2892人及志工資料5260人。

透過創新方案導入社區照顧關懷據點，不但讓長者獲得豐富且多元課程學習，亦可讓據點幹部、志工腦力激盪，激發出不同於傳統的手工藝等健康促進活動，長者也可展現自信、尊嚴。

社區照顧關懷據點志工，協助長者量測血壓。(圖／彰化縣政府社會處提供)

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