全台機械產業在2021年已達1萬4440家，中部地區有4500家、占31.2％；勤益科大智慧製造機聯網資訊安全研發中心主任林家禎指出，勤益身負培育機械、工具機產業相關人才重責，再加上蔡英文總統提出「資安即國安2.0」，且製造業也會有工控安全需求，學校深感在工具機產業之上，資安人才有其重要性與需求性，開始籌設機聯網資訊安全研發中心。

防禦商業郵件詐騙、社交攻擊及資安漏洞偵防

林家禎說，勤益全學制畢業生每年約有6成進入製造產業，若能在校內普遍培養資安技術人才，除配合國家政策，更能實際支援產業聚落需求、提升學生能力，落實大學社會責任與教育意義；有鑑於未來製造業的資安重點包括預防商業郵件詐騙、社交工程攻擊和資安漏洞偵防三大面向。

▲勤益科大教學設施完善，備有先進的實驗器材先進，圖為3D列表機。(圖／國立勤益科技大學)

採購演練平台 增加給學生實務訓練

培育資安領域人才，勤益大手筆採購演練平台，林家禎強調，課程中將提供學生針對各類常見網路、資料庫主機等攻擊提供演練情境，讓學生實際看到實務現場可能出現的攻擊樣態，並從中學習如何判斷與臨場應變；而在研究方面，該中心並導入數位雙生、工控環境與資安認證，期盼協助企業評估資安風險、建立可行的安全維護系統。林家禎說，目前已與廠商進行洽談，學校並組特色團隊進行資安服務項目，期盼與企業共創實務應用典範。

跨院際AI人才 提升產業效能

同步成立的還有「AI人才培育與研究中心」，該中心主任黃聖維指出，學校重視AI發展與人才培育，去年雖已成立人工智慧應用工程系，但考量若要培育足夠提供產業需求的AI相關人才，光靠一個系遠遠不夠，「AI人才培育與研究中心」可擴大整合管理、文創等學院，讓更多資源投入AI人才培育。

中部指標科大 種子教師為國中小開課

黃聖維表示，學校工具機大樓設有上百台電腦，電資學院、工學院師資完善，再加上智泰科技捐贈軟體，提供AI系或其他科系學生相關課程，可幫助他們在實務與應用上更了解AI技術，並實際操作，也提供產學合作廠商員工訓練課程，「除了研究，更重要在培育人才」。

黃聖維說，勤益是中部地區指標科大，AI是未來趨勢，除了在大學授課，更希望扎根國中小，未來將與中部地區國中小學合作，提供種子教師的學習課程，讓中小學生提早接觸AI觀念。