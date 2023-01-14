彰化縣強調「教育多元精采、打造孩子未來」，並致力於打造「智慧、永續、安全校園」，持續建設優質學習環境，創建智慧學習新紀元。藉由強化智慧學習，善用數位科技，結合英語課程，讓家長安心、放心。

智慧學習 加值未來

彰化縣政府以發展人工智慧(AI)、新興科技教育與國際化英語教育為施政重點。為強化科技學習，透過持續建置 AIoT智慧聯網教育中心、自造教育及科技中心及數位天文台等中心學校，推廣智慧聯網課程、注入教學與實際體驗操作的動能，並藉由科技結合天文科學，啟發學生學習興趣，讓數位科學向下扎根，激發孩子創意思考，為彰化縣的教育提供新興科技認知及培養未來科技人才。

彰化縣計有23所國中小參與科技輔助自主學習與5G/VR新科技學習示範學校計畫，積極推動數位學習及實施新型態教學應用課程教學，例如：靜修國小讓孩子透過VR頭盔，在學校本位課程及自然領域學習時搭配VR教材，探索生物演化的過程，並且能就近觀察，提升學習效果；東山國小則運用VR虛擬實境-創造海底世界，讓學生認識海洋生物與環境議題。

AI領航 英語啟航

為發展國際化英語教育，結合新興科技教育設立英語AI中心，以AR、VR數位科技提供沉浸式英語學習環境，並鼓勵學生參加網界博覽會，學習應用5G網路及平板電腦，搜集資料、發表成果、進行討論及線上共編共學，深化孩子對家鄉的認同感，亦能兼顧英語學習。

教室風景轉變，大家一起配戴VR頭盔走入虛擬場域的英語互動學習情境，運用平板行動載具進入擴增實境探索英語課程。英語AI中心透過這些新興科技結合英語課程，未來也將延伸服務到全縣學校，讓更多學子受益，實現「美好彰化、希望城市」縣政目標。

▲彰化縣二林高中自造教育及科技中心。(圖／彰化縣政府教育處提供)

數位工具 智慧校園

以建立智慧安全校園為目標，透過「彰化校園e指通APP」，讓家長隨時得知子女近況，快速握學校大小事，還提供學雜費線上繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、校內智慧健康照護以及電子聯絡簿等多項功能。111年辦理彰化市示範場域「數位學生證」服務，112年延伸至全縣1-9年級學生，結合彰化校園e指通APP提供服務，讓學生在校園內使用多樣化的智慧服務，包含學生到離校訊息推播、跨校借書、弱勢學生幸福餐券、電子票證租借共享單車、小額消費、雲端掛失補發、國小學童搭公車半價優惠等，家長可即時得知子女平安到校、離校訊息，讓家長更安心。

健康上網 樂在學習 生生用平板

彰化縣配合教育部前瞻基礎建設計畫，健全彰化縣校園網路及數位建設，已達成班班有網路目標，並配備平板電腦、多點觸控大電視、無線投影等硬體設備，透過行動載具上網取得雲端豐沛教學資源，實施創新互動教學、行動學習、自主學習，強化學生學習動機及成效。

彰化縣透過成立「數位學習推動辦公室」，訂定「數位學習概論及數位平台應用工作坊研習」計畫，協助各校全面推動教師完成「數位教學」及「資訊安全素養」培訓，在優質軟硬體建設下，教學更加活潑生動，吸引彰化縣的孩子樂於學習。

為因應數位學習衍生的數位安全議題，除推動各校將數位素養教學融入學校願景及校本課程外，彰化縣亦全面推動校園「數位健康三級輔導、五層次預防模式」，強化學生網路識讀能力、注意視力保健、增進網路安全，讓學生能健康上網、樂在學習。

▲領航員：王惠美（彰化縣長）。彰化縣致力於發展智慧校園、數位學習等教育政策，打造優質校園軟硬體建設，培訓教師實施創新教學，多元學習、適性揚才，提升教學品質及學習成效，厚植彰化學子資訊素養及跨領域競爭力。(圖／彰化縣政府教育處提供)

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