嘉義縣表演藝術中心園區整體規畫構想以文化公園為概念，是一個結合表演、教育、展示、休閒等多樣化功能的藝文園區，閩南式風格的主建築、亭台閣樓、榭迴廊，交織成優雅、豐富、多層次的空間，並有高水準及專業級的演藝廳及實驗劇場，提供新創藝術家展演及文化交流空間。

嘉縣表演藝術中心園區面積約6.6公頃，閩南式建築散發古典韻味，荷花、楊柳、綠樹、青青草地，更襯托出園區幽靜，每逢荷花、鳳凰花季，迷人景緻更吸引民眾到園拍照打卡，搭配《讓光游於藝》燈光強化計畫，創造出園區夜遊體驗，展現戶外景觀、建築物的對話與美感，嘉縣表演藝術中心的夜晚愈顯幽靜而美麗。

遊園戲夢 孩子劇場體驗第一堂課

嘉義縣表演藝術中心自2011年開始自製「遊園戲夢-環境劇場導覽演出」，是專為幼兒園大班至國小六年級所規畫的劇場導覽演出，更是學子劇場體驗的第一堂課，每年演出20場次，開放嘉義縣內學校申請，中心提供遊藝專車到校接送至中心觀賞，讓表演藝術啟發學生的想像、創意，更是文化平權落實的體現。

嘉義縣表演藝術中心2011年開始自製「遊園戲夢─環境劇場導覽演出」，是學子劇場體驗的第一堂課。(圖／嘉義縣表演藝術中心)

夏至藝術節 雲嘉嘉南4縣市共同呈現劇場新體驗

為整合並提升雲嘉南地區藝文動能，雲林縣、嘉義市、嘉義縣與台南市新營4個文化中心自2016年起，聯合舉辦劇場連線，著重區域間的劇場合作與觀眾開發，以嶄新劇場體驗結合藝文輕旅行，驅動縣市間的藝文動能、增加民眾參與多元藝術演出的機會，透過劇場空間連線、在地藝文團隊流動、藝文資源共享、潛在觀眾開發、一日文化生活圈等跨域目標，讓雲嘉嘉南地區劇場成為未來南部藝文發展核心之一。

活躍的駐館能量 三昧堂創意木偶劇團發揚偶戲文化

三昧堂是由一群不同領域的業餘布袋戲迷所組成，2011年三昧堂首次展覽就是在嘉義市的交趾陶館，展覽後引起各界關注，許多報章媒體紛紛前來報導，連續2年代表台灣在「北京國際動漫博覽會」展演，之後受邀至廈門、山西等地展覽。三昧堂是一個非營利的團體，每一件作品都是獨一無二。三昧堂的核心價值就是分享與傳承。所有的木偶展覽和木偶的製作與設計課程都是開放所有人參加。

嘉義縣表演藝術中心將祿波居規畫作為駐館團隊進駐空間，目前共有8個優質表演團隊進駐，除三昧堂創意木偶團隊，還有不可無料劇場、阮劇團、看嘸舞蹈劇場、雯翔舞團、嘉義民族管弦樂團、管嘉樂團、神奇樂坊等，讓表演藝術中心不僅是表演藝術的殿堂，更是表演團隊育成發展的創意基地。

領航員：翁章梁（嘉義縣長）嘉義縣致力深耕藝術文化推廣多年，而嘉義縣表演藝術中心更是極為重要的基地，這裡有各類型的展演活動，多元而豐富，還有駐館團隊展現藝術量，加上優美庭園景觀為背景，讓來看表演、參加活動的觀眾，都能在優質、親善的環境下，度過充滿文化氣息的悠閒時光。(圖／嘉義縣表演藝術中心)

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