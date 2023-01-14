高雄空大辦學有口碑，招生人數屢創新高；劉嘉茹校長深具遠見與前瞻性，倡議健康永續學習，營造終身學習環境，獲准教育部112學年度新增「健康管理與促進學系」，規劃自主健康管理、健康事業經營等課程，鼓勵全民進修，創造健康幸福人生。

推動軍警專班 全台軍警學習不間斷

高雄空大用心提供民眾終身學習課程，校務經營積極創新，校長劉嘉茹有感於警消同仁在繁重勤務下仍有進修學習需求，專門為警消同仁量身訂製「警消學士專班」，提供警消同仁工作之餘進修取得學位，師資優秀教學用心並聘請具實務經驗之學者、法官、檢察官等親自授課，目前已在各地開班，串聯全台警消人員進修學習。

▲高雄市立空中大學校長劉嘉茹，積極推動成人終身教育，榮膺高雄市傑出市民，教職員生歡欣鼓舞。(圖／高雄市立空中大學提供)

111年起，劉校長更積極推展全遠距「國軍學士專班」，嘉惠全台國軍進修取得學位；國軍同仁可自由調配上網學習課程的時間，讓分身乏術的軍官同仁透過網路學習方式，輕鬆自在的學習，取得大學學位或證照，得以升等機會。

網路授課 是成人上大學的首選

高雄空大採登記免試入學、網路授課、1個月只要面授上課1次，可兼顧家庭工作與學業，專科畢業只要1年半即可取得大學學位，獲得升等、考研究所機會；不論攻讀大學學歷或為體驗終身學習樂趣，民眾可依據個人時間、興趣與能力選讀課程，於工商管理、科技管理、文化藝術、大眾傳播、法律學系、外國語文（英文組、日文組）、健康管理與促進等學系，自由選讀。即日起受理111學年度第2學期新生報名，年滿18歲、學歷不拘、免試入學，立即成為大學新鮮人，以最經濟、最有效率的學習方式，在高雄空大一圓大學夢。