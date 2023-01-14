展現臺東豐富文化與物產 讓經濟與生態共存、永續發展

臺東得天獨厚的自然環境、擁有豐富原民文化等，從南迴線、縱谷線、海岸線、市區與離島線，將在地豐富天然物產、生態永續、特色料理原味及原住民傳統生活智慧和飲食文化串聯，整合部落中一、二、三級產業，加入數據科技、五感體驗等元素，全面升級為六級產業透過虛實整合，推動「台東部落食尚旅遊」品牌，活絡部落經濟，實現臺東獨特以人為本的「TTSTYLE慢經濟與慢生活」。

▲臺東擁有得天獨厚的自然環境及豐富的原住民文化。(圖／臺東縣政府原住民族行政處)

旅遊服務平台收納完整店家資訊 獨家遊程推動部落發展 進入全新世代

「台東部落旅遊服務平台」已於2022年8月份開幕，導入OMO虛實整合電商平台系統，協助台東部落食尚特色店家數位轉型，並完整收納「台東部落食尚旅遊」品牌精神及意涵、店家資訊、遊程訊息等資訊，同時推出獨家部落文化祭典之遊程，讓民眾透過深度旅行了解原住民文化、開啟視、聽、嗅、味、觸覺等五感體驗，透過此旅遊服務平台，即可完整瀏覽店家資訊及部落遊程資訊，推動部落旅遊進入全新世代。

貼心1對1諮詢 簡單輕鬆搞定旅行計畫

為讓民眾簡單了解部落文化及遊程，提升體驗部落旅行意願，台東部落旅遊服務平台也在粉專推出心理測驗活動，拉近線上粉絲的距離，透過開箱美食、雲旅遊景點分享推廣部落遊程等服務，並且提供1對1時諮詢，滿足大眾對於旅行的需求，讓大眾可以在此平台一站搞定旅行計畫！

▲領航員：饒慶鈴（臺東縣長）。臺東縣政府長期推廣臺東部落食尚旅遊計畫，去年度大膽突破，在臺東市區「伊塔原旅」成立全台第一座以部落遊程為主題的「臺東部落食尚旅遊服務中心」，跨足科技與在地文化，推出創新與全新的「台東部落食尚旅遊服務平台」，藉由線上線下虛實整合，打造臺東獨有的部落行程，協助部落經濟穩定發展、拓展客群。(圖／臺東縣政府原住民族行政處)

（臺東縣政府原住民族行政處廣告）