隨著時代的變遷，龍舟競渡、立式划槳運動已發展為熱門水上休閒運動。高雄得天獨厚，一年四季在蓮池潭、愛河水域都能體驗龍舟競賽及駕馭立式划槳，在高雄市長陳其邁積極推動「還河於民」的措施下，水上活動已成為高雄港都的全民運動。

蓮池潭水域運動中心 專業SUP教學

高市府打造蓮池潭水域運動中心，透過周圍碼頭及親水平台區域環境美化，以立式划槳、龍舟、帆船等相關船艇體驗、推廣、訓練及辦理賽事活動為主要功能，蓮池潭水域運動中心已成為北高雄運動、休憩、訓練的綜合場地。

愛河灣的親水活動可飽覽擁有蜂巢屋頂造型的高雄流行音樂中心等特色建築。(圖／高雄市政府運發局提供)

尤其近2年大力推展「SUP」立式划槳運動，在蓮池潭水域運動中心有專業SUP教學活動，體驗者可置身蓮池潭360度湖光美景，另外，愛河灣的親水活動則是充滿都會水岸風情，民眾可飽覽擁有水域蜂巢屋頂造型的高雄流行音樂中心及海風廣場等特色建築，也可觀賞愛河沿岸摩天大樓、兩岸絕美九重葛花瀑等亮麗吸睛景致。

競技龍舟及傳統龍舟同時辦 全台唯一

高雄市政府運動發展局預定在2023年4月舉辦「港都盃龍舟錦標賽」、9月「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」及「高雄SUP邀請賽」等賽事。其中，將於6月舉辦的「高雄愛河端午龍舟嘉年華」為全台唯一同時舉辦競技龍舟及傳統龍舟的賽事，且有熱血、高張力的龍舟拔河和SUP市民水域體驗，提供民眾親水機會。

蓮池潭水域運動中心以立式划槳、龍舟等相關船艇體驗、推廣、訓練及辦理賽事活動為主要功能。(圖／高雄市政府運發局提供)

（高雄市政府運發局廣告）