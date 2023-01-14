「交通」與「醫療」一直都是屏東人心中的痛，前屏東縣長潘孟安更因為曾失去至親，醫療後送的路程遠、人力與資源的不足，造成的傷痛與遺憾刻骨銘心，爭取醫療平權與資源成為屏東縣政府團隊的使命。

屏東縣人口約80萬人，屬狹長地形，22家醫院中，有6家區域醫院，13家地區醫院，3家精神科醫院，未設置有醫學中心級醫院；相較全國平均每萬人口醫師為32.58人，屏東僅19.82人，顯現醫療資源嚴重不足及分配不均。

提升醫療能量，人人獲照護

為改善此現況，爭取醫學中心進駐，是個艱鉅的任務，縣府積極努力透過多方管道完成醫學中心級醫院，屏東榮民總醫院已於2022年11月18日開幕，打造全國唯一將醫院座落於公園內的醫院，提供急救創傷、心臟血管、腦中風及高齡醫學等整合性照護，成為境內急重症醫療後送醫院，設有35個科部門，擁有和台大癌醫院同等級次世代放射治療儀器及亞洲最新機型複合手術室。

除急重症醫療外，亦發展癌症治療、神經醫學、心血管醫學、高齡醫學整合、兒童醫學、中西醫學整合弁S色醫療，提供縣民就醫可近性及便利性；人力培訓上無縫接軌，由北榮、中榮、高榮徵調及培訓部份醫師南下協助，超過1000名醫護行政相關人力，再完善規劃後續配套措施，將建置成為醫學中心等級醫院，以提升屏東醫療之能量及就業機會。

屏縣衛生局整合高雄長庚醫院與屏東縣14家急救責任醫院，透過24小時雲端照會（轉診）平台，爭取腦中風治療的黃金期。(圖／屏東縣衛生局提供)

各院專科專治，搭建防護網

各種醫療提升方案接連上路，包括向中央爭取恆春旅遊醫院醫療大樓重建，及恆春基督教醫院醫療大樓完工，期能為恆春醫療注入強心針。

為強化醫療資源，爭取醫學中心支援計畫，強化恆春半島區域聯防機制，包括恆春旅遊醫院以內科系為任務、南門醫院以外科系為任務、恆春基督教醫院以婦兒科系為任務；枋寮醫院以心導管為任務，期使該院成為恆春半島後送中繼站。

除此之外，高屏醫界策略聯盟投入社區醫療；專業行動醫療列車挺進偏鄉；救護車裝設12導程心電圖儀器，補足偏鄉醫療缺口；整合高雄長庚醫院與屏東縣14家急救責任醫院，透過24小時的雲端照會（轉診）平台，爭取腦中風治療的黃金期。

此外，全國唯一有救護船的琉球鄉，重新打造的慈航輪，也已於2018年3月2日正式啟用出航，補足離島緊急醫療後送缺口。另外，屏東義大醫院、衛生福利部屏東醫院及屏東基督教醫院新醫療大樓興建案亦如火如荼進行中。

偏鄉菁英計畫，盼留住人才

偏鄉的工作待遇與生活條件欠佳，是無法穩定人心的原因，看見捉襟見肘的醫事人力，短期支援無法建立長久醫病關係，現在最急缺的是急重症醫療團隊進駐及如何挽留醫護人力。

為了提升醫師留任意願，縣府向中央極力爭取改善半島醫師的薪資與生活環境，保障支援醫師能比照醫學中心薪資水平；另由縣府提供經費，讓醫護人力進住飯店，期待恆春旅遊醫院改建後，徹底解決住宿問題。

在護理人力不足情況下，結合衛福部偏鄉菁英計畫及教育部就業職場展翅計畫，參加計畫學生畢業後於恆春地區醫院服務補助生活津貼，解決護理人力問題；在醫師荒的部分，與衛福部合作善用醫院評鑑機制，提供合理固定薪資及輪班人力等，增加實質誘因機制，以利醫護人員在地深耕。

醫療改善是個艱鉅的任務，克服種種醫療困境，需要不斷凝聚力量，如何讓民眾有感，為屏東縣府團隊共同努力的目標。

屏縣府參與衛福部偏鄉菁英計畫及教育部就業職場展翅計畫，參加學生畢業後於恆春地區醫院服務補助生活津貼，解決護理人力問題。(圖／屏東縣衛生局提供)

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