日月潭是台灣國際知名景點，在日月潭土生土長的魚池鄉長劉啟帆上任後，認為環日月潭周邊農村有豐富人文、生態景觀、豐隆物產，以日月潭農樂園的概念，致力推廣環日月潭周邊3個休閒農業區小旅行，分別為大雁、大林、日月潭頭社活盆地休閒農業區，讓日月潭好上加好，塑造適合各年齡層深度旅遊的農樂園。

大雁休閒農業區

大雁休閒農業區位於魚池鄉北端，鄰近埔里鎮，曾獲十大經典農村，生產遠近馳名的日月潭紅茶，如台茶18號（紅玉）、台茶21號（紅韻）、大葉種紅茶及台灣山茶，規劃體驗行程「茶裏玩」，除了飽覽茶山風光，還能體驗日月潭紅茶萎凋、揉捻、發酵、乾燥等製作過程。

全台三大低空雲海勝地「金龍山」也位於大雁，地形加上鄰近日月潭水氣充足，經常可以欣賞曙光與光影齊出的光影秀；或前往有侏羅紀公園之稱的水上森林步道健行，沿途生態豐富，除了各種蕨類，還能觀賞豆娘、蜻蜓及鳥類。

▲魚池鄉丘陵地形加上日月潭充足水氣，生產的日月潭紅茶聞名遐邇，大雁休閒農業區推「茶裏玩」體驗遊程。（楊靜茹攝）

大林休閒農業區

前往魚池鄉西側抵達大林休閒農業區，該區是生產蘭花、香菇、咖啡的寶地。遊客不僅可以逛蘭花園，在職人帶領下，體驗蘭花組合盆栽DIY，或前往附近香菇寮採購鮮香菇或乾香菇，也可以在咖啡莊園喝咖啡享受片刻悠閒，或參觀咖啡莊園，了解咖啡產製過程。

日月潭頭社活盆地休閒農業區

日月潭頭社活盆地休閒農業區則位於魚池鄉南端，鄰近水里鄉，其盆地土表植物歷經千年反覆沉積，形成含水量高的泥炭土濕地，而有「活盆地」稱號，豐富有機質孕育海拔最高的絲瓜，甜度高、口感清脆廣受消費者歡迎。

絲瓜農善用當地農產，除了採絲瓜及料理等農事體驗，也推出絲瓜水、手工皂及絲瓜絡相關產品DIY等遊程；還可以前往全台最小的頭社水庫觀光，每年夏天還是知名賞螢火蟲聖地。

劉啟帆表示，日月潭孕育出豐富物產，每年12月在日月潭向山曬咖啡豆，除了向遊客行銷農特產，還舉辦休閒農業區小旅行推介會，讓更多人知道魚池鄉不只有日月潭，周邊農村也很好玩，促進農村經濟。

旅遊資訊：農樂園遊程諮詢專線

▲大林休閒農業區 洪理事長0933-566155

▲大雁休閒農業區 陳理事長0937-096725

▲日月潭頭社活盆地休閒農業區 黃理事長0933-423889

套裝行程另有優惠，亦可客製 化一日行程、二日遊等多元行程。

▲魚池鄉大雁休閒農業區推「茶裏玩」體驗遊程，了解紅茶產製過程，還能品嚐紅玉、紅韻等各種紅茶。（大雁休閒農業區提供）

（魚池鄉公所廣告）