信義鄉農會酒莊研發新品「承香二十」梅子白蘭地

信義鄉農會酒莊產製的各類酒品，在國內外評鑑大賽中屢奪大獎，除了品質絕佳的天然梅子，還有製酒師嚴格控管流程，才能釀造出首屈一指的好酒；歡迎大家過年到信義鄉行春、東埔溫泉泡湯，採購優質農特產品，送禮自用兩相宜。

獨特環境主打特有梅

位於玉山下的信義鄉農會酒莊，擁有來自台灣最優質的玉山山泉，獨特的地理環境與氣候，更讓信義鄉成為台灣高品質青梅的產地；而信義鄉農會以亞洲特有的梅子（Prunus mume）為釀酒原料，更是探索及品味梅子白蘭地的關鍵基因。

梅子成熟時，信義鄉農會梅子夢工廠千人製梅盛況。(圖／南投縣信義鄉農會)

傳統工法營造濃厚香氣

信義鄉農會酒莊，堅持只用信義鄉在地農夫種植的黃梅，讓梅子白蘭地的黃梅果香，及蜜桃甜味更為突出；所有製程採用傳統工法，將蒸餾出的梅子白蘭地，陳釀於全新的美國白橡木桶（Quercus alba）熟成，以營造濃厚的木質氣息和濃郁香氣。

領航員：何建中（信義鄉農會總幹事）。(圖／南投縣信義鄉農會)

信義農會酒莊創立20周年，研發新款酒品「承香二十」，預定在2023年上市，首度採取原桶強度裝瓶，並以非冷凝過濾（Non-Chilled Filtered），讓酒液在室溫下過濾，最大程度保留黃梅的香氣，確保單桶原酒的品質，能夠保持始終如一的深厚與細緻；酒體蘊含濃厚木質調的丁香及熱帶水果香氣，融合香草及清新杏桃芬芳，風味格外清新奔放，細微的辛香料餘韻，更增添優雅與複雜的層次感。

（飲酒過量，有礙健康）

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