低碳嚮遊 花蓮小旅行

迎接新年，無論去年過得如何，過了除夕，便展望新的一年，此時適合安排旅行來沉澱！然而統計發現，觀光活動中，不知不覺也會造成環境衝擊，環境學者研究旅遊碳足跡，旅行中交通、購物、住宿、食物碳排放等數據，竟高達全球約8%，已和其他獨立類別不相上下。旅遊的碳足跡逐年快速成長，若不多加注意，將躍升為加速全球暖化的主因。

對想出去玩但又不想造成生態危害的您，花蓮縣環保局邀請調整旅遊習慣，用「低碳」的方式開箱花蓮的好山好水。為了降低旅遊伴隨的環境衝擊，花蓮將低碳的觀念落實於生活，提倡「食當季、食在地」的美食經驗，減少食物化學施肥及長途運輸的環境污染和溫室氣體排放。另外從縣內的低碳環境建置做起，汰換東大門環保夜市老舊路燈為節能燈具，算下來每年可節電約12,264度，等於是減少了6.2噸的碳排量。

低碳旅遊路線 有吃有玩

環保局也在縣內設置及維護173座電動機車充電站、鼓勵209家業者取得低碳商旅店的認證，並協助商家及社區汰換老舊設備及綠美化，期望藉由商店節能及增加固碳量、低碳交通工具減少碳排放量來抵銷民眾旅途中的碳足跡，推廣觀光產業「碳中和」的成效，讓外來遊客進到花蓮，除了在地人文、自然特色之外，還能隨時感受到「低碳旅遊」、「低碳生活」的情懷。

另在鳳林鎮、光復鄉及瑞穗鄉規劃三條低碳旅遊路線，串連本縣的特色低碳商店、環保旅店、低碳社區、環境教育場域等據點，也邀請兩位知名網紅來到花蓮實際體驗低碳一日遊，示範如何在旅途中有得吃有得玩，還能為環境永續盡一份心力。

鳳林單車尋寶 感受慢遊

根據環保局《花蓮低碳旅遊資訊網》線上問卷統計，民眾對花蓮整體低碳旅遊環境的滿意度為84%，而願意為保護環境選擇低碳旅遊模式的民眾更是高達96%，可見未來對於推動低碳旅遊，會有更多人願意一起努力，也推薦來趟低碳小旅行！

「鳳林單車行慢城尋寶」遊程設定在獲得國際慢城認證的鳳林，鎮上有著樂活悠閒的氛圍，以低碳運具推如火車或電動公車抵達鳳林後，可以散步或騎單車造訪小鎮中的老樹、菸樓、老屋、神社，甚至是農家田野風光，不論是以菸樓改建的低碳旅店芳草古樹，使用在地天然植物原料的花手巾植物染，還是實踐從產地到餐桌的美好花生，都能讓遊客放慢旅遊的腳步體驗獨特的緩慢低碳旅遊，感受客家小鎮的慢城魅力，相較於一般旅遊模式，每人可減少約50公斤的碳排放量。

校長夢工廠記載鳳林的教育與學風。(圖／花蓮縣環境保護局提供)

探索馬太鞍 長濕地知識

「馬太鞍濕地植物生活學」探索馬太鞍濕地正在復育的水柳樹、阿美族野菜和巴拉告捕魚法，從中發現濕地植物與生活大有學問，在低碳商店欣綠農園品嘗以在地食材料理的原住民美食，再延伸到花蓮觀光糖廠，可認識糖業、將甘蔗DIY製成手工黑糖，還能大啖料好清涼冰品。在糖廠嚐到甜頭後，不妨到大農大富平地森林園區消消熱量！租台腳踏車，用腳好好踏遍這塊土地，大口呼吸花蓮的好空氣，每人還可減少約52公斤的碳排放量。

「奇美部落『美』式生活」邀請您進到瑞穗鄉的奇美部落，在奇美文物館認識部落文化及自然生態，體驗部落傳統的生活方式，學習山林間的草藥知識，以及品嚐在地風味餐。在擁有豐富自然生態的秀姑巒溪中放蝦籠摸蝦或是撿麥飯石，找回赤子之心、慢慢體會古老部落的傳統和文化智慧，以及大自然的驚奇，感受俯拾皆美之境界，相較於一般旅遊模式，每人可減少約56公斤的碳排放量。

把低碳變日常 守護土地

選擇電動巴士碳索花蓮。(圖／花蓮縣環境保護局提供)

花蓮是個生態環境多元、人文底蘊豐厚的城市。隨著環境及永續意識的提升，大眾對於自然之嚮往及優質旅遊的期盼越來越高，花蓮縣環保局長期推動自然與人文深度之旅，鼓勵民眾使用電動巴士、電動機車或輕鬆步行走訪城市、看看鄉鎮的樣貌，走進低碳商旅店、綠色商店、無塑餐廳與在地為環境努力的人們交流互動，期望透過低碳旅遊的過程，體驗在地風情，讓更多人認識花蓮，並從旅行中學習改變生活方式，將「低碳」落實於日常生活中，共同守護這塊土地。（花蓮縣環境保護局廣告）