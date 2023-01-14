循著茶香 來趟坪林春之旅

坪林是個擁有連綿山巒、碧綠溪水的茶香小鎮，距離大台北地區不到一個小時就可以抵達，流貫坪林全區的北勢溪，因水源特定區關係，讓北勢溪水域環境長年受到保護而無污染，使得溪水猶如翡翠般碧綠，北勢溪畔周邊環境經過這二年多來市府與公所的維護及改善，不管是親水廣場、水岸長廊、坪林拱橋、茶鄉廣場、坪林尾橋、北勢溪護岸彩繪牆等地點，都成為許多遊客來訪坪林打卡的重要景點。公所為了在夜晚時也能讓遊客來此欣賞北勢溪夜景，特別在百年尾橋、彩繪護岸及周邊行道路加裝燈光，讓夜晚的北勢溪畔更添加浪漫氣氛。

親水廣場、水岸長廊

山水交融展演空間

親水廣場、水岸長廊位於坪林國中公車站下方，緊鄰美麗的北勢溪旁，水岸青山綠水景色優美，倒掛植栽盡收眼裡，美不勝收，擁有380米的水岸長廊及半圓型的表演廣場，在公所近年逐步翻修及改善之下，現已成為國內少見親山親水、山水交融的水岸展演空間，今年4月公所也在此舉辦空前盛況的坪林年度大戲-鼓動坪林，邀請到國際知名團體優人神鼓在此進行3天的展演，在北勢溪上打造前所未有的水上舞台，讓民眾可以在階梯式的座位上體驗坪林的好山好水與優人神鼓的精湛演出，感受這天人合一的藝術之美。

坪林拱橋 賞鳥拍鳥好所在

藍色鮮豔的坪林拱橋是坪林的重要地標，橫跨北勢溪兩岸，串聯起坪林老街與茶業博物館週遭景點，每年的3月至9月間，拱橋旁的鷺鷥公寓集結了數百隻鷺鷥在此孕育，吸引許多攝影愛好者到此捕捉難得的影像，拱橋上的拍攝平台更是攝影愛好者從早到晚駐紮的地點，在入夜時，橋上的燈光倒映至溪水，映襯朦朧的光影輪廓，讓寧靜的坪林呈現另一番風情。

茶鄉廣場 網美打卡首選

茶鄉廣場位於坪林區公所前方，也是坪林商圈與老街的中繼點，過往該處為使用度不高的景觀公園，經過公所這幾年規畫打造後，增加8座陽傘及桌椅，現已成為許多遊客來此打卡休憩的觀光景點，更是舉辦許多活動的重要場地，廣場後方擁有得天獨厚的美麗山景，一旁更是充滿歷史痕跡的石頭屋牆面，常常吸引許多遊客在此留念拍照，這扇石頭砌成的大牆，不管獨照或團體照都是網美打卡的首選。

茶鄉廣場不僅是打卡首選景點更是坪林舉辦各項活動的重要場地。(圖／坪林區公所)

坪林尾橋 展現歷史風華

坪林尾橋橫跨北勢溪，興建於1910年，至今已超過百年歷史，曾為連接台北與宜蘭間之唯一交通橋梁，後來坪林新橋完工通車後，逐漸取代尾橋交通樞紐地位，尾橋功成身退後，市府於民國97年提報為市定古蹟，規畫為行人專用橋梁，北勢溪水經過坪林舊橋後，產生石灘，水花顯現白光，佐以青綠澄澈溪水，加上尾橋的巴洛克式風格，展現出迷人的旖旎風景，與坪林拱橋相互輝映，站在橋上可以飽覽北勢溪碧綠的溪水，是許多遊客來訪坪林的重要景點之一。坪林尾橋墩共有9座，橋墩底座採菱形造型具破水功能，橋體雖歷經歲月風霜，仍有著經典的歷史風華，公所今年度於橋體上以不破壞橋體的方式設置照明燈具，讓尾橋在入夜時，呈現古典浪漫的氛圍，有別於日間的風情。

北勢溪護岸彩繪牆 愈夜愈美

親水廣場是為國內少見親山親水、山水交融的水岸展演空間。(圖／坪林區公所)

北勢溪護岸彩繪牆位於坪林茶業博物館下方，從坪林拱橋至坪林尾橋間約130公尺長，高度達14公尺，原有牆面長期受天候及環境溼度影響，以致牆面長滿汙垢及青苔，在經過市府的規畫及努力之下，護岸牆面呈現立體感的飛鳥游魚浮雕以及馬賽克拼貼成的茶園美景，大大展現坪林生態特色，在入夜時，透過線條式LED燈光照明方式，牆面圖騰與水面交相輝映，讓北勢溪瞬間化成畫布，倒影著牆上的彩繪，成為坪林夜晚的最美麗光雕意象。（坪林區公所廣告）