3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐創辦人洪丞現 助人煉金術 為助單親媽媽 開創餐飲集團

說起台中的麻辣臭豆腐，不少中部人就會想到「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」，因平價好吃，疫情間爆紅、業績逆勢成長，今年30歲、身形壯碩、常面帶微笑的創辦人洪丞現，快人快語地說，「一直以來，我們就想挑戰小額加盟的餐飲業，包括，僱用單親員工、單親加盟等，大家共創一個與眾不同的餐飲集團。

打拼囡仔不怕失敗 多次創業提升自我

跨足餐飲業是人生意外中的意外，來自嘉義的「打拼囡仔」，洪丞現說，他19歲開始創業加盟飲料店，跨出創業人生第一步，沒有創業經驗的他過程吃盡苦頭，既憨厚又不服輸的心，乾脆加入直銷課程，先練就說話膽量，提升自我正能量及能力。

「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」創辦人洪丞現。(圖／3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐提供)

「不怕失敗，只怕沒機會！」飲料店開了2年多，人見多了，人生也成長不少，洪丞現不想侷限於當時的成就，目標越訂越高，基於夜市賣燒烤的經驗，接著轉戰加盟雞排店行銷更是一把罩，他感謝一路走來所遇到的貴人幫忙，那份感恩造就助人的種子逐漸在心中萌芽。

3年前，當初開設東區力行路總店緣起，是遇到一群想找工作卻常碰壁的單親媽媽，他租下店面，發揮設計專業，不到半個月協助開1間麻辣鴨血臭豆腐店，幫助單親家庭有機會賺錢，沒想到，這樣單純助人的心，逐步開了一家家的店，開啟一個溫暖且與眾不同的餐飲集團。

加盟佛心價挺弱勢 部分所得回饋公益

「持續助人，改變世界的初衷」洪丞現說，面對外面高加盟金連鎖店，想創業的單親弱勢家庭又資金不足，想出「加盟佛心價」其生財器具可客製化，選擇全新二手都可；或許曾走過人生谷底，洪丞現特別了解弱勢加盟者的需要和期待。

「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」，整間店面紅白配色非常吸睛。（洪丞現提供）

「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」中部約20多家加盟店，6成來自單親或經濟弱勢家庭等，總店每年提撥部分所得做社會公益款，回饋單親家庭子女；「以誠助人、善種萌芽」年紀輕輕的洪丞現很懂得賺錢方法更懂助人，想把在地特色美味、安心人情味，推廣全台灣、創造幸福感。