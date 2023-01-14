112學年度大學學測 國文科試題解答 15:552023/01/14 中時新聞網 生活中心、中時、 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 112學年度學科能力測驗13日登場，共為期3天。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 國文科解答由得勝者教育協會提供。 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度大學學測 英文科試題解答 112學年度大學學測 自然科試題解答 112學年度大學學測 數學A試題解答 #學測 #考試 #解答 #國文科 #大學學測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國醫藥大學暨醫療體系 2022台灣醫療科技展 13:002023/01/14 寶島 學測今登場 11.8萬人報考創新低 04:102023/01/13 生活新聞 數學A題目緊扣時事 全教會估分數較去年提升 13:202023/01/13 生活 112學測英文命題生活化難度適中 補教師估「5標不變」 13:182023/01/14 生活 112學測自然科比去年難！ 補教師估頂標13級分 17:412023/01/13 生活 112學測英文出題緊扣時事 中翻英出題「戰爭與和平」 13:042023/01/14 生活 學測英文命題生活化 作文考「表情符號」 全中教：難易適中 12:242023/01/14 生活 112學測數學A出題容易 高中老師盼持續保持 13:182023/01/13 生活 學測登場竹市4630人應試 各校祈福為考生加油 15:112023/01/13 生活 學測數A較去年親民 全中教：整體仍中間偏難 12:292023/01/13 生活 陸權威專家解答 春運期間健康防護教戰守則 14:592023/01/14 兩岸 學測數A「幾何題」分高下 補教師估：頂標12級分 13:402023/01/13 生活 112學測數學A與自然科 到考率均突破9成5 16:362023/01/13 生活 余正煌出席台大學倫會內幕曝光 被拷問1.5小時「出來一身冷汗」 21:592023/01/13 政治 考生必看！3天學測今起登場 注意事項懶人包 07:172023/01/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。