112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)

112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

國文科解答由得勝者教育協會提供。

112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度學科能力測驗國文科試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
112學年度大學學測 英文科試題解答
112學年度大學學測 自然科試題解答
112學年度大學學測 數學A試題解答
#學測 #考試 #解答 #國文科 #大學學測