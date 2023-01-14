根據《財訊》報導，2022年蘋果高階手機賣得比平價手機好，同列蘋果手機兩大代工天王的和碩，營收年成長業績比鴻海差，2022年前11月年成長僅8.82%，而受到鄭州廠停工影響的鴻海，年成長還有13.56%。

表面上，和碩業績表現雖不如鴻海，但盤面上卻是和碩強、鴻海弱，背後似乎隱藏著有不為人知的祕密。

《財訊》分析，近半年，鴻海股價持續探底，表現弱勢；反觀和碩，在主力代工機種需求不佳，以及市場傳聞未取得iPhone 15新品試產等利空下，股價在2022年10月下旬探底之後，逐步穩健反彈，引發籌碼投資專家的好奇。

走出低檔區 籌碼面有玄機

台股與期權籌碼專家彼得龍發現，和碩籌碼有集中度緩步墊高的趨勢；根據60日、20日、10日、5日等不同時間，主力買超與成交量的比率算出籌碼集中度的數字，主力買超和碩籌碼集中比率正在提高，表示主力買盤力道愈來愈強。

《財訊》報導指出，回顧過去幾年和碩的營收變化，每年第3、4季都是營收相對亮眼的表現，而第1、2季則是較為保守。在證券期貨業服務超過15年、投資教學超過10年的彼得龍分析，以過去幾年走勢看來，和碩股價除了在2018年、2021年與2022年股價呈現開高走低外，其他年分大多開低走高；而目前和碩股價從低檔區重新站回融資成本線之上，趨勢由空翻多，目前股價還在低位階，為持續轉強透露曙光。

進一步追蹤籌碼，從2022年10月20日，外資逐步買超和碩，其中港商野村、摩根士丹利、美林等分別累積買超29383張、18180張與11368張，平均成本落在61.1至61.86元之間，與12月30日和碩收盤價63.5元差距不大。

專家看買超 特殊內資出手

此外，根據《財訊》報導，還有凱基台北分點也是買超主力，買超張數也達12000張。此分點也是彼得龍常追蹤的隔日沖分點；不過，這可能是「特殊內資」的手法，在內外資悄悄布局下，和碩股價10月底以來反彈強勁。

若再深入了解主力券商的動向，也多數呈現買超；其中港商野村與新加坡商瑞銀兩大分點，籌碼面上紛紛顯示有積極介入。彼得龍分析，港商野村買超近30000張，斥資18億元，而新加坡商瑞銀買超8800張，耗資5.5億元，再加上和碩千張大戶持股比率，從2022年10月底68.56%，緩步攀升到12月30日的69.36%，而散戶持股比從23.28%，降到22.83%，籌碼集中度持續提升中。