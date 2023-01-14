一家資本額4億元的漆包線小廠風青實業，如何讓比亞迪、華為紛紛找上門、尋求共同研發方案？根據《財訊》報導，故事的主角是陳福得，10年前他發現傳統漆包線的毛利愈來愈低，毅然投入上億元轉向半導體封裝銅導線，卻因不熟悉客戶而跌一大跤，每個月虧損500萬元，連續燒了5年，差點站不起來。

浴火重生 比昔日更有底氣

陳福得創業風青至今29年，前半段時期他積極在台灣、中國市場拚搏，後半段則因半導體投資失利，讓他垂頭喪氣，不願面對媒體。但這次陳福得說：「現在的我，比32歲創業那年更看得到產業前景，更有底氣和信心。」

《財訊》報導指出，陳福得是台南七股人，家中務農、生活困苦，父母為了給小孩更好環境，在他求學時期舉家搬到高雄；父親在華美電子當守衛，母親則在華美的餐廳當廚師，一家人就在員工餐廳打地鋪度日。退伍之後，陳福得進到華美當廠務，負責規畫生產排程，也因工作勤快被派任過業務。

華美主要生產變壓器，而變壓器的兩大材料為漆包線和矽鋼片，應用原理是矽鋼片上的矽，透過漆包線導電產生磁場。當時矽鋼片的用途有兩種，一是用在電子，另一則用於電機，但南部的矽鋼片不是跟日本買，就是向北部大廠如春源鋼鐵採購，常常供貨不及，華美因此常受矽鋼片缺貨所擾。

《財訊》報導指出，陳福得看準矽鋼片商機，32歲自立門戶，找大學同學、挖角台北高階技術工一起創業。起初向春源鋼鐵買鋼捲，自己沖壓再裁切成矽鋼片；為讓毛利更好，他還親赴日本，說服新日本製鐵直接供應鋼捲，同時拿下其鋼捲的南部代理權，用低於市場1元的價格打開生意，僅花6年，規模就做到全台最大。

跨足半導體 反而踢到鐵板

當時賺到好幾桶金的陳福得，想強化一貫化優勢、增強競爭力，屬意再往漆包線發展。1994年他獨資成立風青，主要業務是做漆包線，正是台商大舉西進的年代，3年後風青就去深圳設廠。由於比同業如大亞和榮星去得早，又碰上產品規模化及大量產的時代，順利供貨韓系家用電器大廠，營業額在10年後、2006年達到高峰約28億元，在業界小有名氣。

根據《財訊》報導，顛峰時刻，陳福得嗅到產業即將面臨的紅海廝殺，2011年，看好台灣半導體的蓬勃商機，與成功大學產學合作，擬進攻原由日本、德國供貨的封裝銅導線及LED製程用的精細高階銅導線，打算用漆包線本業去扶植高科技線材事業，在還沒有客戶的情況下，就貿然投資1億元買設備。