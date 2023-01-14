市民好厝邊 臺南市議會亮起來

在建築亮化、LED燈光秀、水舞等環境綠美化設施完工後，整個臺南市議會都亮了起來，加上母親節、重陽節慶祝活動、平安祈福燈會及假日街頭藝人表演等各式活動的舉辦，更顯得臺南市議會人氣滿滿。大家都說，臺南市議會變得不一樣了，不再是遙不可及的議事殿堂，而是可親的好鄰居，隨時可以來走走逛逛。

尚溫馨 母親節、重陽節慶祝活動表心意

「花蝶花舞」花燈工藝精緻，如同一座大型音樂盒，孔雀開屏栩栩如生。(圖／臺南市議會)

去年臺南市議會與市府共同主辦的「感恩慈暉情」系列活動較往年更為豐富，從4月23日起，一連三周的周末在議會廣場都有活動，第一周先由街頭藝人打頭陣，演唱大家耳熟能詳的歌曲；第二周分別邀請到慈濟高級中學、永仁高中與舞動生活舞蹈教室、奇美曼陀林樂團A團演出，場場精采，吸引許多市民到場參與；最後一周則有府城素食啤酒市集及音樂饗宴，讓大家在母親節不必煩惱如何慶祝，乘著晚風，輕鬆享受美食、欣賞音樂，跟媽媽來場久違的約會，體驗有如在國外街頭的悠閒感。

臺南市議會也特別在重陽節前夕舉辦敬老活動，在議會大廳席開35桌，宴請近30位百歲以上長者，除了有各界提供的紀念禮品外，也準備了大型扭蛋機給長輩抽獎，滿足長輩們的童心童趣。活動當天邀請年紀最長的黃阿嬤（民國2年生）和五代同堂的莊黃換阿嬤（民國7年生）一起切蛋糕，與兒孫們共享，現場氣氛溫馨又熱鬧。

尚熱鬧 「議起愛相隨感恩系列活動」好吃好玩通通有

臺南市議會在去年10月曾舉辦「議起愛相隨感恩系列活動」，包括鞋藝嘉年華、氣墊嘉年華、公益嘉年華及平安祈福燈會等，以感謝市民對議會的支持。

臺灣曾經是製鞋王國，10雙臺灣製的鞋子中，至少有6雙來自臺南。為推廣臺南製鞋品牌，臺南市議會邀請臺南市皮革製品商業同業公會於去年10月7日至10日舉辦「府城經典製鞋工藝特展-鞋藝嘉年華」，以實景、實務、實際操作的方式讓民眾體驗製鞋工藝之美。現場設有製鞋流程區，介紹傳統製鞋流程，還有近20家在地鞋廠攤位，包含優質老品牌，以及年輕人的自創品牌，都十分精緻好看，供民眾參觀選購。

臺南市議會也在10月15、16日於西拉雅廣場，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩，且在議會後方（南島路上）有一座隱藏版、高10米的氣墊滑水道「火山歷險記」，讓現場的孩子們讚嘆連連，玩到捨不得回家，家長們對於在市區內就有多座大型氣墊提供給孩子玩耍，更是讚不絕口。

公益嘉年華則是邀請屏東縣同鄉會共同主辦，以嘉年華形式慶祝屏東縣同鄉會創會27周年，在議會廣場擺設超過50個攤位，集結美食、植栽手作、文創商品等與市民鄉親同樂，還可以幫助弱勢團體，一舉數得。

尚介水 花燈「花蝶花舞」榮獲法國NDA國際大獎賽金獎

巨型孔雀花燈緩緩轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開，這是得到法國NDA國際大獎賽金獎的「花蝶花舞」主燈，高11米的花燈由臺南在地優秀燈藝師黃文全以1個月時間設計製作，曾在2022年高雄臺灣燈會中展出，臺南市議會特別商借，於去年10月7日至10月16日的平安祈福燈會中亮相，「花蝶花舞」在整點時搭配音樂及雷射燈光旋轉展演，就像一座大型音樂盒般精緻奪目，加上光廊隧道、水舞秀，來臺南市議會夜遊賞花燈實在太有趣！

為拉近與民眾間的距離，臺南市議會做了許多努力，尤其是連續4年舉辦燈會活動，一年比一年盛大，也一年比一年熱鬧，除讓市民可以就近欣賞臺灣的精緻燈藝，同時為臺南引入人潮、帶動觀光。

20座大型氣墊遊具吸引許多家長帶孩子來遊玩。(圖／臺南市議會)

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