投資人歷經驚濤駭浪的虎年，即將步入兔年，《今周刊》精選三本投資書，從認識自己出發，將生活與投資結合，面對新的一年更游刃有餘。

50萬翻到數千萬 少年仔葛瀚中：

認識自我、破除迷思 是獲利的開始

八年二班的「少年仔」葛瀚中（Mgk），憑著當沖搭配波段操作，從50萬元本金起步，至今已累積財富數千萬元。許多投資人希望他公開致勝祕訣，他在《我炒的是人生、不是股票》這本書裡，記錄的卻是他11年操作生涯中對市場的觀察與心得。

葛瀚中認為，在金融市場想獲利，沒有什麼致勝祕訣，更沒有放諸四海皆準、人人都適用的招數，而是要從了解自己的投資目的，以及自身的投資屬性開始，逐漸摸索出一套適合自己的方法。而這個市場充斥著明牌、法人或大戶的訊息，以及「輕鬆賺」、「無腦獲利」的書籍或課程，彷彿跟著大戶或上課，就能在股市賺大錢，他在書中花了很多篇幅探討並批判這些亂象與以此開課賺錢的老師。

舉個例子。根據證券交易所統計，2022年全體從事當沖交易的總收益是負304.38元，2021年負453.27億元。葛瀚中對這兩個數字的解讀是，表面上2022年的虧損金額比2021年少，但「2022年是空頭年、總成交量比多頭時的2021年低，所以若計算虧損幅度，2022年絕對遠高於2021年。」

葛瀚中進一步指出，這些數字告訴我們，「無論多頭或空頭年，當沖都是賠錢」，難道這些當沖輸錢的人，沒有學過「當沖必勝」、上過「一本萬利」的課嗎？其實，當沖本身沒有問題，是太多投資人不了解自己其實根本不適合當沖。

如何了解自己？葛瀚中給新手或小額投資人三個建議，首先就是「不開槓桿」。很多初入門的投資人因為資金不多，卻總想著以小博大、一夕致富，因此就從現股當沖或信用交易入手，「結果就是很快輸光。」

而葛瀚中初期的資金也不多，但他是從一張、兩張的現股交易開始，往往每筆賺賠只有一、兩千元，但他從中累積了豐富的交易經驗，以及對價格波動的掌握度，逐漸找到最適合自己獲利的頻率與方法，等到資金成長到一定規模，才能開始放大部位。

第二個建議是「勇於停損」。「沒賣就不算賠」是葛瀚中認為市場上最多投資人會有的錯誤心態，原本只是想搶個短線，賠錢捨不得賣，最後卻變成長期投資。

從行為財務學的角度解釋，多數人的投資決策會有兩個盲點，首先是與其產生停損後股價又回到買進成本的後悔感，多數人寧願承擔價格繼續下跌的風險。其次，面對賺錢的部位，也許將來可能賺更多，但多數人因為更怕輸回去，選擇盡快賣出，虧損的部位反而捨不得賣，希望有一天能漲回來。這兩個盲點造成了「沒賣就不算賠」錯誤認知。

避免愈錯愈大

戒掉「我還沒輸」的心態

葛瀚中認為，在交易時容易犯的拗單、逆勢加碼等重大錯誤，其實也和這種心態有關。因此他在書中表示，投資人要重新定義「交易的輸贏」，將每天的損益狀況歸零管理，並以每天資產淨值的增減作為輸贏標準。例如昨天帳面虧損9萬、今天變虧損10萬元，你的認知應該是「我今天又輸了一萬」而不是「我還沒輸」，唯有改變心態，才能認真執行停損、減輕損失。

葛瀚中給的第三個建議是「勤做紀錄」。這裡指的紀錄不只是檢查對帳單，而是檢視從盤前到盤後、有完整前因後果的交易軌跡。他認為有這樣的紀錄並時時翻閱，不但可以有效降低未來犯同樣錯誤的機率，甚至還能激發新的投資靈感。

葛瀚中以自己為例，他每天盤前都會記錄今天要採取什麼策略、選中哪些標的、原因，設定進場與停損停利價位；盤中記錄盤前設定的計畫有無確實執行；盤後則是報酬率與策略的檢討。

此外，他會記錄盤中的「異象」，如某檔個股上下五檔出現異常的掛單量、某檔ETF突然快速出現折（溢）價，他會思考並擬出因應之道。他認為這樣的訓練與記錄很重要，長期累積下來，面對盤中的突發狀況，就會比別人更從容、降低損失，不至於手足無措。

《我炒的是人生、不是股票》中有一句話：「交易，是一趟認識自己的旅程。」這本書中沒有吹噓績效，更沒有必賺手法，只有作者分享這些年來認識自己的過程，他希望也能帶著投資人一起認識自己，才能在市場走得穩、走得久。