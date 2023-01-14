「懂得和金錢打交道的方法，會改變你怎麼看待未來的自己。」衝著這個副標，小編滿懷興致地打開這本書《受財神眷顧的金錢習慣：從年收入220萬日圓搖身一變擁有5億資產》，作者熊谷和海開宗明義就提出了5個論點：其一是受到「財神」眷顧—養成容易存到錢的習慣；其二是關緊「水龍頭」—找出金錢的漏洞；其三是不把東西當成「自己的」—不降低價值的花錢方法；其四是找出「稻草」—不花任何一毛錢的以物易物秘訣；其五是給錢裝上「輪子」—用錢為自己創造資產。

從年收入220萬日圓變成超過5億日圓…是如何做到的？

說到如何與金錢打交道，該書作者首先從自己身上找問題：「我是不是哪裡做錯了？因為我不是知名大學出身？還是長得不夠漂亮？待人不夠親切？還是因為努力不夠？我可以想出數不盡的理由！但是，這些都不是我存不到錢的原因。我之所以存不到錢，是因為「沒有受到財神的眷顧」；也就是說，我只在意錢賺得多不多，卻盲目地花錢，對錢不看重，也毫不在意，而這樣的生活，導致最後完全存不到錢……。」

不過，所幸的是，最後他還是受到了財神的眷顧，這都要多虧住在京都的3位婆婆給他的人生啟示。

第1位是擁有投資和累積超過1億日圓存款、經營團扇老店的「緣婆婆」。

本身擁有豐富投資經驗的緣婆婆，獨創致富不二法門就是先儲蓄、再利用存款投資股票，以增加個人被動收入。尤其他主張，做任何事情都一樣，一定要先存到「第一桶金」，才有辦法開始，也就是想要增加財富，必須先為自己打造「第一桶金」，而首要之務就是儲蓄。

第2位是擁有1,500坪土地的資產家「金婆婆」。

與前述一切靠自己的緣婆婆有很大的不同，金婆婆的財富主要來自於她的先生；不過，雖說如此，金婆婆懂得善用資產配置的觀念，這一點很值得稱許，正是她深知「人死之後，錢是帶不走」的道理，因此將所有的錢全都拿來做運用，透過以錢滾錢的方式，為自己創造有收益資產、帶來了愈來愈多的「第一桶金」。