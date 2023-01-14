2023年第一個美國大非農新增就業人數帶來了驚喜，1月6日道瓊指數上漲700.53點(+2.13%)、那斯達克指數漲264.05點(+2.56%)、費城半導體指數漲117.58點(+4.67%)，除了那指之外，道指與費半都站穩重要的技術面支撐，該怎麼說呢，誘空成功，估計這個農曆春節的紅包會很大。

美元指數轉弱 避險資金流出

先來解讀美國12月大非農新增人數如何優於市場預期，新增22.3萬人，不及11月增加的25.6萬人，為2020年12月以來最小增幅，雖然月增率放緩，但仍較歷史平均值的20萬人來得強勁，表示聯準會壓制通膨的過程，對經濟的傷害仍可控。但這並不是激勵美股上漲的關鍵，重點是薪資成長速度有所下滑，正好是聯準會所期盼的結果，更低的薪資增速對高通膨的支撐可能正在減弱，於是當數據公布後，美元指數跳水，大跌1.16%，最終收在103.91點，1月9日續跌，很有可能跌破2021年6月以來的長期上升趨勢線。

美元指數的弱勢，代表避險的資金流出，自然股市受惠，那怕1月中下旬有美企財報干擾，因為近期股市明顯的利空不跌。對空頭而言，半導體需求持續放緩，上半年包括PC、手機、消費性電子等各種應用的情況都不樂觀，加上第一季本來就是傳統淡季，雖然中國疫情正在衝高峰，臨時的缺工造成急單效應。

根據崑山的PCB友人說：「稼動率時好時壞，好的時候約九成，壞的時候約七成。」基於去年第一季是史上最旺淡季的高基期，外資大多基於此觀點調降許多半導體指標股的目標價，其中以台積電今年可能零成長最具觀察指標意義，這留待周四揭開底牌。但同日還有另一個關鍵變數，美國12月核心通膨年率，前值6%，預期值5.7%，目前是連續兩個月下滑，如果能如市場預期繼續下滑到5.7%的話，相信多頭的信心會更加受到鼓舞。

台灣景氣衰退 熊市結束了？

交代了外部因素之後，來看看台灣的景氣對策燈號。去年12月27日國發會公布景氣對策燈號指標，海關出口值與機械及電機設備進口值分數，分別代表企業對於未來獲利的展望及資本支出指標，而這兩項指標分別滑落兩個燈號，其中海關出口值更直接從綠燈掉至藍燈，導致12月景氣對策分數從18分一口氣掉到12分，景氣對策燈號從黃藍燈掉入代表景氣衰退的藍燈。

回顧2021年1月景氣對策分數衝上37的黃紅燈，2月進一步衝到代表景氣過熱的紅燈，但由於疫情造成的供應鏈瓶頸看不到紓解跡象，缺工、缺貨、缺貨櫃、缺船、缺晶片的五缺齊來，恐慌性的重複下單讓景氣對策燈號從2月持續到11月，連續九個月的景氣過熱。

終於在進入到2022年1月最後一個景氣對策紅燈出現後，2月24日爆發俄烏戰爭，4月上海封城，台積電示警半導體去庫存持續到2023年第二季，景氣對策燈號從3月的綠燈持續到8月，結果旺季不旺，科技業與通路商積極去庫存，景氣斷崖似的下滑，終於在11月見到藍燈，正好也是加權指數見到12629低點，熊市結束了嗎？

景氣藍燈抄底 先確認不破底

就歷史來說，千禧年後台灣的經濟共有五次景氣對策燈號出現藍燈，分別是2000/12~2002/2(共十五個月)、2008/9~2009/5(共九個月)、2011/11~2012/8(共十個月)、2015/6~2016/3(共十個月)，2003年僅花兩個月時間就擺脫藍燈，所以如果沒有意外，這次台灣的景氣逆風能夠在7月擺脫藍燈就算及格了。

只不過下半年景氣復甦的力道有多強，美國高通膨降溫符合聯準會預期等因素，目前來看變化還很大，最怕聯準會暫停升息後，美國高通膨先降後升，聯準會被迫複製類似1995-1996年的升息再起，如果局勢這樣發展的話，對利率敏感的股票就影響很大，更別說再加上2024年美台兩地總統大選的政治因素干擾，到時候就不只一個亂字可以形容。

不過，那是第四季的事情，眼下最要緊的是，如何把握景氣降到藍燈的抄底機會。2000年那次的加權指數曾經出現單月暴漲25.26%之後，重新破底，原因是景氣低迷太久，2008年跟2015年那兩次加權指數都在相對低位區震盪五至六個月，就算是跌幅比較淺的2011年那次，加權指數也是在相對低位區震盪多月。所以假設2000年再次破底的走勢不會重演的話，那麼這次的藍燈加權指數低位區可能就是以12629-13878點之間的島狀反轉型態作為底部區。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1168期》)