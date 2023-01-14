美股2023年首周開門紅，薪資通膨觸頂的預期提振市場情緒，加上美元指數走弱帶動亞幣轉強，亞股反彈表現更為強勢，讓人有種最壞情況已過的感覺。不過，市場誤判數據的可能及美股獲利修正潮已啟動，恐將會讓這種感覺最終成為美麗的誤會，讓行情再次回到利空向下測底的軌跡上。

1月6日公布的美國12月非農就業數據顯示薪資成長速度放緩，平均時薪月增率由前月的0.4％降為0.3％，低於市場預期的月增0.4％，年增率由前月的4.8％降為4.6％，低於市場預期的5.0％，市場第一時間樂觀解讀薪資通膨觸頂，激勵美股大反彈。

聯準會仍有繼續升息的本錢

但平均時薪月增率及年增率仍高於長期平均的0.2％及2.9％，且薪資上升速度放緩，有可能是因為疫情正常化後，高薪工作者的就業成長衰退的統計現象，近期高薪科技業進行裁員的同時，較為低薪的服務業勞工持續增加就業，導致整體薪資上升速度下降。

若進一步考量單位生產力變化及其他仍火熱的就業數據後，實際薪資成長趨勢可能並未減速，加上勞動市場過度退休及移民限制導致勞動供給在疫情爆發後出現結構性的缺工問題，拉長勞動力供不應求的時間，增加市場誤判薪資通膨降溫的風險。

在去年聯準會連續暴力升息後，美國資金環境意外的也未如預期出現緊縮，過剩的市場資金仍可能到處流竄作亂，形成聯準會打通膨的阻力。芝加哥及聖路易聯邦儲備銀行去年十二月的金融狀況指數分別為負0.21及負0.01(負值越大代表越寬鬆，正值越大越緊縮)，低於去年最低點的負0.04及0.49，資金環境不僅未緊縮，反而更為寬鬆，聯準會緊縮貨幣政策想要透過金融市場傳導去影響實體經濟活動，也將因此大打折扣。

正因美國薪資通膨風險尚未解除，金融狀況又還相對寬鬆，給了聯準會可以繼續升息、縮表執行貨幣緊縮對抗通膨的空間，今年升息步伐恐難如市場樂觀預期的那麼早止步。這點從十二月非農就業數據公布後，眾多聯準會官員出來放鷹釋放堅定維持升息訊號就可得到證明，接下來就看市場何時要接收並反應此訊號了。

市場預期過度樂觀 股市獲利下修風險大

美股超級財報週已正式登場，市場關注焦點也會逐步轉向企業獲利修正的幅度，將是影響全球股市走勢的另一關鍵。Refinitiv的IBES數據顯示，目前市場預估標普五百指數成分股第四季EPS將年減2.2％，今年在全球經濟衰退逆風下EPS仍可逆勢成長4.4％。

相較Ned Davis Research分析，過去當經濟衰退時，企業獲利平均一年下滑24％的歷史經驗，市場預期顯然有過度樂觀之嫌，隱含目前美股評價(本益比)仍過高，未來將有下修的風險。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1168期》)