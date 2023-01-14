股市達人藍白拖大學時就接觸股票，從個股、權證、股票期貨、台指期、當沖都曾深入研究，立定志向要在股市裡淘金，畢業後到券商當營業員，後來被某家公司投資部門挖角當操盤手，年紀僅二十七歲，已經累積千萬財富。

藍白拖說，自己喜歡嘗新，一種商品穩定獲利之後，就會學習另一種商品，把賺到的錢又吐回去，大學時玩股票期貨，以三萬元的本金賺到二、三十萬元的獲利。

*做當沖 領悟「停損」的勇氣

他利用課後閒暇，在網路上學習技術分析並嘗試下單，遇到挫折時，就在網路上找答案，或去選修金融商品的課程，了解商品屬性，找到判斷買賣的依據。

藍白拖擅長波段交易，用權證和股票期貨以小博大，然而，這樣的交易方式，卻在做當沖時慘遭滑鐵盧。

「我試著模仿別人的策略，總是賺少賠多，勝率不高」，當時，他帶著一個星期以來的交易紀錄，南下請教券商前輩，沒想到前輩第一個教他的卻是「停損」。

「停損要像呼吸一樣自然」，恩師告訴他，停損是接受並非每一次交易都會贏，停損是一個很高傲的勇氣，代表你有信心下一筆賺回來，所以甘願停損。

這番話給他很大的省思，過去他做波段，股價跌破均線再出場，有時間慢慢想下一步的交易策略，當沖時間太短，壓力大，思緒容易混亂，交易上要讓自己保持冷靜，處理當下情緒，在心態上做了很大修正。

*波段交易看籌碼結構 波動性大現股當沖

藍白拖畢業六年，前兩年在券商當營業員，後四年進入私人公司當操盤手，營業員期間，幫客戶布局美債大賺，被客戶延攬入公司擔任操盤手。

目前他操盤的資金部位將近十億，他分享，老闆要求資金活用，重視風險控管，不同於過往的短線操作，公司的投資以長線為主，除了台股、美股、美債之外，還操作美元和日幣，這兩年來替公司帶進20%以上的獲利。

而他個人的投資則以當沖和短線波段為主，再把賺到的錢做長線的布局，包括美債及個股，目前帳面上的金額大概二千多萬，算是為自己退休做準備。

藍白拖說，他的選股策略是以均線多頭排列、成交量大為主，波動性大的做現股當沖，以籌碼Ｋ線、五分Ｋ判斷進出場，波段交易會去看籌碼結構，分辨是外資或是投信、自營商買的，如果籌碼狀況不錯、線型符合趨勢，就會進場。

*即時走勢圖 掌握主力動向

例如，去年十月中旬，技嘉在技術面均線糾結、主力買超，他買在九十幾元，最高衝到一一三元，回檔破月線之後，在一○三元賣掉，獲利數十萬。

下單時，他會去看開盤的明細，股價上來的時候，是誰在買，下來的時候是在誰在賣，接下來有沒有可能棄守等，以此判斷進出場的位置，他認為，即時走勢的線圖最有價值，因為成交明細是錢堆出來的，錢不夠多或張數不夠都影響不了走勢，幾千張的量會顯示在即時走勢圖中，能輕易掌握主力的動向。

藍白拖認為，不管新手或老手，賠錢最大的原因是不停損，假設十檔有八檔賺錢，賠錢的那兩檔若不停損，就會吃掉所有的獲利。如果有確實執行停損，總績效還是賠錢，就要檢視停損條件是否客觀，或選股方向是否有誤。

現在很多年輕人喜歡當沖，認為是無本生意，藍白拖坦言，過去想嘗鮮才去做當沖，進場之後才發現當沖需要很高的技巧和心理素質。

*只想著彌補虧損 更容易失誤

想做當沖的人要思考為何要當沖，是賺快錢，還是玩玩的心態，當沖不用先拿出錢來，只要營業員有開信用額度，就可以進場，但是今天賠的錢，後天早上還是要交割出來，如果沒有紀律，就是超大的槓桿，比股票期貨還可怕。

很多人做當沖，是賭博、拚命的心態，九點一開盤做第一張賠錢，接下來很不甘心的要把失誤的錢再賺回來，其實，這是錯誤的心態。

正確的心態是把當沖當作一門交易，交易的目的是找到有獲利機會的標的，而不是彌補前面的虧損，如果想要彌補前面的虧損，壓力很大的情況下就容易失誤，把當沖當作一門交易，選股、進場、停損都確實執行，才不致賠掉大錢。

投資越早學習越好，投資有學習曲線，而且必要繳出適度的「學費」，假設每一個人都要賠10%、20%才能學會投資，那本金一百萬元和十萬元的結果大不相同，及早學習，摔跤了還有時間再爬起來，等到年紀大了再進場，賠掉大半輩子的積蓄，生活壓力就會很大。

*給股市新鮮人的四點建言

對於想要進入股市的年輕人，他建議，第一，了解自己的生活型態，盤中能不能看盤，如果不能看盤，就必須採用波段交易或長線投資。

第二，要先熟悉股票的基本知識，Ｋ線、均線、財報等，並了解股票的本質，為什麼漲、為什麼跌，才能掌握其中的脈動。

第三，要有賠錢的心理準備，投資不是每一筆都賺，了解自己可以承擔多少風險，再選擇適合的交易方式。

最後，要勇敢開戶下單，只要下單，就會感覺到市場就在面前，股價跳動如何影響你的情緒，後面能不能堅定抱股或停損停利，會比紙上談兵進步更快速。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1168期》)