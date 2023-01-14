上月專欄提到，台股在十二月一日的高點15152並非本波反彈滿足，漲勢有機會延續到金兔年紅盤第一週……但整個十二月的台股幾乎都陷入整理，一度讓市場懷疑是不是高點已現？

就當台股成交量愈來愈低迷之際，一月九日的一根帶量長紅棒，外資以買超三六一億的金額，似乎宣告了遲來的元月效應正式啟動。而台股能否如NETFLIX神劇「還魂」般的華麗轉身，如願地朝著紅包行情甚或萬五萬六之路邁進？不妨就以下的線索尋思下去：

中國疫情高峰元月可望見到，真正的解封行情落在二月：

對疫情中共有別於去年的動態清零，現階段幾乎以崩潰醫療量能的手段任其自然發展，這麼極端的作法唯一合理解釋，就是一次性讓疫情在農曆年前見到高峰，而年假期間由「楊過」變「楊康」，最後讓三月五日召開的兩會期間疫情開始下降。這種政治操作的臆測並非小人物狂想，如同當初提到「動態清零＝二十大前戒嚴＝有利習派全面掌權＝會後開始拚經濟」的想法一般而已。

邏輯繼續走下去，那農曆年後就是中國開始補償性消費的階段，自然較眾學者認為第一季中國GDP還要掉一．五％來得樂觀些。至於是不是成為帶動全球景氣的火車頭不敢說，但至少會為陸股及台股吞下一顆續命丸，延續漲勢貫穿二月來到三月兩會也極可能。

附圖一是加入中國經濟復甦而做的盤勢調整看法，並試算高點的時間與空間(保守三月初，樂觀三月底，指數坐五望六)。

虎年走人，兔年走心：

空頭年的定義是第一季見全年高，然後跌到第四季才反彈，去年就是典型的例子，除非看對產業，否則一整年操作事倍功半。

但金兔年不同，美國利率距離高點五．二五％已近，而美元提早出現獲利了結賣壓，整年度可望擺脫深不見底的氛圍，至少維持在一個萬二到萬五六的箱型區間整理。至於季度走勢，結論看法是NIKE型態，第一季見上半年高，第二季回測萬二，第三季緩步走揚，第四季配合選舉行情布局而上揚，整年度高點落在第四季。

以附圖二補充：外資連三年賣超二．二六兆元，事不過三，今年最後淨買超的機會極大，若再輔以前四次虎兔年的漲跌比較，尚未出現虎兔連跌的組合，故今年收漲味濃，也就是收在14137之上，這是最起碼的要求。是以金兔年用心操作，精選復甦產業的成長股，等待法人進場認養，是操作上努力的方向。

投信認養股貫穿第一季選股主軸：

二○二三年的特殊性在於一月三日同時是週、月、季、年的第一天起始點，沒有跨週的因素，所以今年第一週法人的布局就意味著至少一整季的方向，尤其是投信。

統計開年第一週外資與投信共同買的標的共四檔(依買超張數排序)：世界、第一金、金居及群聯。以這四檔的產業方向及籌碼，我認為金居宜特別鎖定：

金居(8358)

承上，看好農曆年後解封商機，原物料漲勢再起，其中又以銅為重中之重，各投行認為整年度銅有上漲六．六％的機會，自然也會帶動電解銅及銅箔基板報價的回升。而金居的產品主要就是反轉銅及銅箔基板，主要供應伺服器用。

伺服器平台目前主流是Whitley，最新為INTEL新平台Eagle Stream，合計市佔率九成，兩者都會用到金居的RG312產品，帶動金居稼動率從去年第三季的六成，回到今年第一季的八成五，並讓金居EPS從去年的預估三．九五元來到今年的四．三元，明年樂觀挑戰六．三元，如此目前本益比低於十倍。

前年投信最高峰時持股率高達二五％以上，後來隨著伺服器產業雜音而一路清零，如今重新認養回到六．四％，但鑑於股價才剛站穩年線，故有極大跟風操作的空間。

勤誠(8210)

刀鋒伺服器客製化廠，也可搭配金居一起操作。勤誠去年第四季營收疲軟主要是產品迭代，並非終端客戶下修訂單需求，前三季也繳出七．○一元的優質成績，全年穩坐八元實力。

展望今年，勤誠擺脫缺料及調升OTS產品及美系客戶營收比重，並加入嘉義廠新產業，預計今年毛利率將大幅回升，帶動獲利創新高來到九．五元的中值水準，輔以投信開始回買及低PER優勢，是進可攻退可守的優質標的。

本文作者：林友銘

(本文摘自《理財周刊1168期》)