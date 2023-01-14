前新竹市長林智堅被調查官余正煌指控抄襲論文，雙方11日首度到台北地院出庭開庭，林堅稱是用自己花錢做的內部民調數據寫論文，反駁有抄襲情事。對此，民進黨立委林俊憲認為，此案除了對林智堅不利，再延燒下去更會對民進黨不利，因此他喊話，民進黨「需要好好思考這個問題」。

林俊憲12日在政論節目《少康戰情室》表示，除非將林智堅和余正煌的兩本論文拿來作深入研究，否則一般人也難以理解，「大概都是從一些媒體的報導，像看故事一樣看」。然而林俊憲指出，有兩個關卡對此案相當重要，一是學倫會，二是法院，但由於中華大學、台灣大學都判定林智堅抄襲，因此這場官司會對他不利，「法庭判你贏，那不就打臉台大？」

林俊憲坦言，林智堅論文門事件不只讓民進黨消耗了太多時間，還造成中途更換候選人的狀況，是去年九合一大選的一個重大轉折事件。

林俊憲也認為，雖然此次官司是林智堅、余正煌兩人間「你有沒有抄我」的對告，而不是論文的真假，但若此案繼續延燒下去，會對民進黨相當不利，因為每個人基本上對此案都有一個定見，且也可能都會從負面的角度看此事，「民進黨需要好好思考這個問題」。