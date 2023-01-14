行政院長蘇貞昌將率內閣總辭傳言不斷，蘇貞昌表示，內閣改組會在立院會期結束後向外界報告，他有和總統蔡英文深度交換意見。前民進黨立委沈富雄認為，蘇貞昌說他跟總統有深度的交換意見，就是總統跟他說「我準備好了，時候到了，你可以走了」，所以他認為一定會換閣揆。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，九合一選舉結束之後，當時蔡總統只有兩個選擇︰蘇貞昌留或走，蔡總統選擇蘇貞昌留下，蘇貞昌大概說很樂意，不過，如果蘇貞昌說no，能夠勉強他嗎？因此就拖了這一個半月，直到現在。

沈富雄接著指出，為什麼要拖這一個半月，因為總統真的不知如何是好。她想安排的人都有問題，沒有能夠用的人。除了前交通部長林佳龍在新北市長選得不好看，但總不是罪過吧；還有國安會秘書長顧立雄，顧立雄本來就是愛將；再加上一個有聖光環照的前副總統陳建仁，總統又擔心陳建仁恐怕壓不住陣腳，經驗太不夠，所以這種情況下拿不定，所以當時總統要蘇貞昌留下，剛好正中蘇貞昌下懷，就多做了這一個半月。

沈富雄表示，現在總統大概準備好了，總不能再拖，所以蘇貞昌那一天說，他跟總統有深度的交換意見，應是總統跟他說「我準備好了，時候到了，你可以走了」，蘇貞昌聽懂了，就去打包了。所以沈富雄認為一定會換閣揆。