擁有火辣身材E罩杯的25歲女網紅「潘緣」，因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運案件，2021年遭刑事局四大隊逮捕，交保後銷聲匿跡，去年8月刑事局將她列為「重要緊急查緝專案對象」，日前驚傳她逝世於加拿大看守所，當初承辦的專案小組坦承有疏失，並表示在她家搜出的「大麻菸草」經鑑定後是「藏香」未含毒品成分，但該小組也表示，掌握相關資料足以支撐潘緣運輸大麻犯罪事實。

刑事局偵四大隊於2021年7月間查獲陳男等人涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹入臺，警方立即組成專案小組調查指出幕後指使者是潘緣，潘緣使用加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒逾8公斤，桃檢諭知30萬元交保。

據《ETtoday新聞雲》報導，當時刑事局前往潘緣住家搜索，查獲的1.2公斤「大麻菸草」，後來經鑑定後該大麻菸草是「藏香」未含毒品成分，對此，承辦的專案小組也認錯並解釋，因「菸草目測神似大麻」，加上當天現場混亂，又沒做毒品試驗檢驗測試，不過依根據掌握的相關資料，足以支撐潘緣運輸大麻犯罪事實，也強調並無誣賴潘緣。