美國國務院日前批准最新一批對台軍售，其中包括「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems），引起各界討論，國民黨立委賴士葆也說出地雷的大問題，質疑「蔡政府真的要採購且在台灣本島佈置這種可能遺害子孫的地雷系統嗎？」

日前總統蔡英文宣布義務役延長至1年，同日美國公布將賣給台灣1.8億美元的「M136火山布雷系統」，讓各界質疑這代表美國認為兩岸關係嚴重到，需要在台灣本島上埋雷來進行保衛。

賴士葆昨（13）日在臉書指出，波灣戰爭結束後，美國及其他國家派出許多爆破專家協助處理殘餘地雷，至少就有2名美國承包商在過程中喪命，且光在科威特的其中一個戰場區域中，就發現了超過200顆台灣將採購的同型反坦克地雷，讓他忍不住質疑「蔡政府真的要採購且在台灣本島佈置這種可能遺害子孫的地雷系統嗎？」

對於各界討論與質疑，國防部日前發布3點澄清，強調採購布雷系統符合國內及國際相關法規，在獲裝後，將負責任的運用裝備，嚇阻敵軍侵犯，且該地雷具定時自毀功能，打擊目標為敵裝甲車輛，非人員殺傷性地雷，籲請國人共同支持。