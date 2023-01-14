蘇內閣改組之際，前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦的「仁燦配」呼之欲出。國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，綠營人馬各顯神通想要爭取大位，浮出台面的正副閣揆人選陳建仁、鄭文燦應該是憂喜參半挫咧等，甚至憂心多於喜悅。

賴士葆說，陳建仁絕對悔不當初跳到第一線用他的專業以政治力替高端背書，其論述逾越了科學家的分際，幾乎變成高端的代言人，這中間牽涉的不只是民脂民膏被糟蹋浪費，疫情期間染液死亡的1萬多人，老百姓點滴在心頭。如果蔡政府防疫做得很好，陳時中在台北市不會落選，陳建仁在防疫過程的失言、誤判會成為他甩不掉的包袱和標籤。

賴士葆表示，鄭文燦要後悔的是為了洗學歷取巧抄襲，這個無法抹滅的記憶和記錄將永遠跟著他。鄭文燦唯一做對的就是被撤銷學歷，立刻認錯，不再硬拗，不像陳明通和林智堅師徒二人至今仍然歹戲拖棚喊冤要戰清白。另外桃園的五星治理已經破功，被爆出的球場門只是冰山一角，還有很多要被檢驗。

賴士葆強調，人生沒有後悔藥，官員的言行舉止、品德操守都必須受公評，在立法院的質詢台上，專業、口才、智慧能否因應適度更無需贅述，仁燦兩位仁兄以後在立法院的日子肯定不會太好過。