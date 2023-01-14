農曆新年即將到來，也是家中大掃除，除舊布新的時刻，就有國外清潔專家提醒，許多意想不到的過期食材，都可以留著，等到大掃除時都可以大展身手，例如美乃滋，可清除污垢，甚至是殘膠和口香糖2大魔王也都能順利去除。

綜合媒體報導，麵包可有效吸附水分、油脂，因此當油不小心撒出來時，就可用麵包吸附，接著拿出乾濕抹布輕鬆去除，此外，也能用在飲水機按鈕等指紋沾附多的地方，但必須避免太過用力，以免麵包屑掉滿地，造成反效果。

此外，美乃滋更是打掃相當好用的食材之一，掃除專家指出，美乃滋用途多，例如十元硬幣沾染太多髒污變黑，又或是玻璃上有殘膠、地板上有口香糖，都可塗上美乃滋靜置10分鐘左右，再使用濕布擦拭，就可順利將上述髒污全部清除，不管是硬幣或玻璃，都變得白白亮亮。

不過專家指出，若是殘膠狀況過於嚴重，美乃滋的效果就會減半，此時還是建議使用專業的清潔劑，才能有效清潔。