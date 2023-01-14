民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德12日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，立委高嘉瑜一入場就慘遭民進黨員狂嗆「背骨」、「下台」。媒體人吳子嘉認為，高嘉瑜可說賺到了，那些黨員全部幫高嘉瑜搭了一個台，讓高嘉瑜出了風頭。

針對高嘉瑜被黨員嗆，吳子嘉13日在《關鍵時刻》節目中表示，12日那個場面都是各派系自己帶來的，民進黨沒有什麼自主性的黨員這一套，每個都有系統，一定是某一候選人帶著一些支持者進來，不然哪裡去找這些人。而會修理高嘉瑜，當然是同黨同志看她不高興的人。

吳子嘉認為，那個場合，可說高嘉瑜把版面搶了，反而是高嘉瑜的新聞多，黨員在那裡卻成了布景，全部幫高嘉瑜搭了一個台，讓高嘉瑜出了風頭。隔天高嘉瑜又搶了一大堆媒體的關注，因此，當然是高嘉瑜賺到。

吳子嘉還開抏笑說，高嘉瑜的歌聲，真的可以征戰全球。只要任何恨她的人，她都會唱歌給人家聽，所以「請她不要唱給我聽」。