由馬斯克（Elon Musk）帶領的電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布，將調降歐洲和美國最暢銷車款售價高達20%，在市場競爭加劇之際發動價格戰。

法新社報導，韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出：「在今年全球成長趨緩下，對特斯拉（電動車）的需求開始見到影響，這並非祕密。」

不過，艾夫斯表示降價是「正確之舉」。

特斯拉最近幾個月已兩度在中國市場調降售價，去年底也在北美提供罕見的促銷活動。

去年，特斯拉創紀錄運交131萬輛電動車，年增率達40%。

然而，這項成績仍低於馬斯克平均每年交車年增50%的長期目標。

投資人擔心經濟下滑和利率攀高，恐讓買車的借貸成本增加，導致銷售降低。

特斯拉今天股市早盤一度下跌4.5%，股價走弱超過1年。（譯者：徐睿承）1120114