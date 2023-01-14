尼克化身「美味鬍鬚」與女兒一起上台演出。（TLC提供）

頭頂誇張髮型與妝容、腳踩閃亮亮恨天高，變裝皇后舞台形象瘋狂、冶豔、百無禁忌，是LGBTQ＋ （多元性別族群）中相當有辨識度的次文化。雖然坊間不乏以變裝皇后為主題的電影、實境秀或寫真，節目《變裝新世代》（Generation Drag）提供不同視角，帶觀眾一窺變裝皇后們的「小時候」，見證這群孩子勇敢展現自我、痛苦又美好的成長時光。

以詹姆森、諾亞、文尼、貝利和納貝拉等5位美國青少年變裝表演者為主角，紀錄他們為參加青少年專屬、一年一度的Dragutante（變裝皇后初亮相）而做的種種準備，在家人的陪伴下他們如何突破現實困境，獲得更多親情與友誼。一路走來、笑淚摻半，看似笑鬧華麗的變裝舞台，只有堅持到最後與努力不怠的人能登上。《變裝新世代》邀大家一同理解並感受這群孩子誠實面對自我的成長歷程。

今年17歲的詹姆森是性別流動者，目前使用的仍是男性代名詞，而他的16歲女友諾雅則選擇從男性轉變為女性的跨性別者，2人因參加變裝皇后初亮相結緣而交往，雙方父母原本因為家有非常規性別子女而憂心，也擔心約會對象若發現諾雅是跨性別者，可能危及她的生命。所幸2人的現況讓家長暫時安心，對於6週後將到來的變裝皇后初亮相，詹姆森心中已有定案，但諾雅則連妝容、造型都還沒搞定，因為她有一件卡在心頭許久的困擾，那就是請爸媽撤下象徵美好回憶的全家福照。

12歲的娜貝拉在小學四年級時宣布自己是跨性別者，當看到《魯保羅變裝皇后秀》後就決定了自己的志向，「我最喜歡變裝是因為造型都非常閃亮華麗，這就是我想要做的事情，重點就是要非常閃亮華麗，展示自我、做自己。」母親麗茲來自傳統的天主教墨西哥家庭 ，不順從父母便被視為叛逆的童年，讓她不想以同樣方式教育孩子，而父親尼克從小被教育要先尊重別人才會得到他人尊重，更是無條件支持女兒。2人異口同聲說：「娜貝拉化身為鄧卡薛夢露時像是完全變了一個人，她變得很有個性、非常外向活潑 ，整個人都不一樣了！」

變裝皇后初亮相舉辦前，麗茲與尼克為了消除女兒登台前緊張情緒，特別為她安排一場暖身表演，條件是老爸化身「美味鬍鬚」與鄧卡薛夢露一起上台。表演當天，「母女」鼓足勇氣上場，熱力表演博得滿堂喝采，不只媽媽、弟弟們在台下叫好，連娜貝拉的奶奶、叔叔們也都來到現場以行動支持她的演出，但是娜貝拉最想見到的外婆泰瑞莎卻臨時缺席了，這讓完美表演留下一絲遺憾。最後麗茲決定找母親當面懇談，確認母親是否願意接受孫女娜貝拉？被逼至牆角的泰瑞莎卻面有難色。

《變裝新世代》每星期日晚間10點在TLC頻道播出。