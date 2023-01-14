POP Radio「I Love U兔！新年歡樂星」春節特別節目將從20日起至25日，小年夜到大年初四，每天晚上9時，分別由哲緯、蔡旻佑、魏如昀、Emily、丹尼和Eva讓你與嚴正嵐、MIUSA、理想混蛋、Ozone、原子少年、張若凡、柏霖、高爾宣和派偉俊一起相伴互動。

哲緯在小年夜邀請剛晉升新手媽媽的嚴正嵐和新星女聲MIUSA一起提前圍爐，嚴正嵐居然自爆最想帶著兒子到處討紅包；蔡旻佑和理想混蛋的除夕守歲居然玩「比長度」，建廷意外以「2公分長的人中」勝出，讓團員嘖嘖稱奇；魏如昀和Ozone在初一High翻錄音間，不只透露韓國訓練的趣事，寵粉的文庭還在公然以「土味情話」撩粉送福利。

初二原子少年的巴比、Max和植宇對Emily「再現原力」，透過情詩朗讀、新聞播報與繞口令，Emily逐步讓三位慢熟男孩們破冰；初三有「聲林之王」學姐弟接連來拜年，張若凡敞開心胸談初戀，柏霖美聲大解放，飆唱中英日文經典歌曲；初四Eva請來高爾宣、派偉俊，互拚演技、飆歌藝，還在Eva敲碗之下即興演唱新年歌。