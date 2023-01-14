【愛傳媒左化鵬專欄】報載，美國務院批准1.8億美元，售台「火山」反戰車布雷系統，我國外交部立即表示歡迎。此事太荒唐，各方反對的意見甚多，我不想再多加談論，只想送外交部一句恭維的話：「火山孝子」。

日前，憂國憂民的張悅雄老將軍，在臉書上Po文：「驚聞（布雷）」。針對政府一連串荒腔走板的作為，痛下鍼砭。看到「布雷」兩字，我突然想起民國史上有一位名人，他的名字就叫布雷，他就是蔣公的心腹陳布雷。

有一句順口溜：「蔣家天下陳家黨，宋家姐妹孔家財」。蔣介石得天下，拜把兄弟陳其美的兩位姪兒陳果夫、陳立夫出力甚多，還有一位也姓陳，就是陳布雷（Bread)，他是國民黨第一健筆，也是蔣公首席文膽。八年抗戰時期，有一句震天價響的口號：「地無分東西南北，人無分男女老幼，皆有守土抗戰之責」，就是出自他的手筆。

陳布雷擔任蔣公貼身秘書二十多年，擬過許多重要的文稿，可惜1948年留下一句：「沒有意義的生命留之何用」的遺言，就仰藥自盡了。傳言，因為他的女兒、女婿，被發現是共產黨員，他沒面目見人才輕生，蔣公悲痛不已和夫人親往弔唁，頒贈輓額「當代完人」。

隔年，他的兒子帶著兒子，也就是「當代完人」的孫子，追隨政府撤退來台。後來，孫子長大了，令人意想不到的是，他卯盡全力拆蔣家的台，以推翻國民黨為己任，擔任過台北市副市長、監察委員、民進黨秘書長、總統府秘書長，他也和阿通師一樣，在台大指導過幾位博士生。我不說，或許大家已猜到他是誰了吧？

孟子見梁惠王，曾說：「仲尼曰：始作俑者，其無後乎？」。左子亦學舌曰：「始布雷者，其無後乎？」。

作者為資深媒體人

照片來源：吳信和作品截圖。

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