立陶宛天然氣營運商Amber Grid指出，北部一條天然氣輸送管線今天爆炸毀損，所幸無人傷亡。
Amber Grid聲明指出，這起爆炸發生在當地時間下午5時許。
「根據初步數據，無人受傷。」「爆炸發生在住宅區以外之處。」
消防人員已在爆炸現場處理灌救。
根據聲明，供應系統有2條平行輸送管線，其中一條爆炸毀損，另外一條正常運作供應當地消費。
立陶宛因俄羅斯入侵烏克蘭，為降低對俄羅斯能源依賴，自2022年6月以來已禁止自俄輸入天然氣。（譯者：徐睿承）1120114
立陶宛天然氣營運商Amber Grid指出，北部一條天然氣輸送管線今天爆炸毀損，所幸無人傷亡。
Amber Grid聲明指出，這起爆炸發生在當地時間下午5時許。
「根據初步數據，無人受傷。」「爆炸發生在住宅區以外之處。」
消防人員已在爆炸現場處理灌救。
根據聲明，供應系統有2條平行輸送管線，其中一條爆炸毀損，另外一條正常運作供應當地消費。
立陶宛因俄羅斯入侵烏克蘭，為降低對俄羅斯能源依賴，自2022年6月以來已禁止自俄輸入天然氣。（譯者：徐睿承）1120114
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