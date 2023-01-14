立陶宛天然氣營運商Amber Grid指出，北部一條天然氣輸送管線今天爆炸毀損，所幸無人傷亡。

Amber Grid聲明指出，這起爆炸發生在當地時間下午5時許。

「根據初步數據，無人受傷。」「爆炸發生在住宅區以外之處。」

消防人員已在爆炸現場處理灌救。

根據聲明，供應系統有2條平行輸送管線，其中一條爆炸毀損，另外一條正常運作供應當地消費。

立陶宛因俄羅斯入侵烏克蘭，為降低對俄羅斯能源依賴，自2022年6月以來已禁止自俄輸入天然氣。（譯者：徐睿承）1120114