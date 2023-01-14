【愛傳媒翁佳音專欄】前日因請不到適合代替老番當臨時的看護，與氣切護理師筆談後，只好冒險讓病妻單獨在家，由次男陪同老番去醫院掃瞄檢查。整日擔心之餘，卻沒料到此次檢查醫療人員聽老番道歉說只能看嘴唇猜對話內容後，搖手表示沒關係，改用已印好字條問我有無哪些過敏等事項，令我感動。不知其他醫院情況如何，老番大部分遇到的，是醫護人員一直逼近我助聽器旁大叫，聲音大到數公尺外的人都聽到，只剩老番聽不到與頭暈、心臟疼整天（想像有擴音器在你耳朵大放送）。

此次掃瞄，中間有兩次空檔可散步半個鐘頭，老番於是漫步鄰近張榮發基金會。當還是龍虎伸手環抱總統府風水樣的國民黨中央黨部時，老番進去過一次，易主後似乎已快二十年，由於無朋友帶進，每次路過只能望樓奢想。

一進去一樓大廳，眼前是老番熟悉的阿拉伯Dhow，是實體船，老番兩次前後看看，大概也花二十分鐘以上。老番曾在地名野生思考（一六九）提到此船，而且對西元五世紀法顯和尚從錫蘭搭商船歷盡千辛萬苦回國之事，傾向主張那艘「可有二百餘人」的「商人大船」，應該不是這類阿拉伯或印度的Dhow船。此次再目睹實物，以前的主張還是繼續維持、不變。

親朋有閒不妨去看，船是我們臺灣史神聖不可分割的一部份。基金會內的海事博物館不知有無臺灣東亞的傳統船？一樓的船展覽除Dhow外，就是泰國船、西洋船。啊，不知基金會在一樓以前曾放過東亞傳統船無？呴呴，希望有機會能認識該基金會的海事博物館朋友，若有人居中介紹，那更好。

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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