【愛傳媒程富陽專欄】這裡不是首善台北富麗堂皇的國家音樂廳，也非北市眾星雲集的流行音樂中心，但昨日（13日）下午2時起，就在這樣一塊座位不及千人的露天草皮音樂台前，卻湧進了滿滿的人潮；他們或席地而坐拍手隨唱，或佇立樹梢凝思眺望，或棲身一隅靜靜聆聽；他們絕大多數在過去逾1千5百個日子，曾數度在凜冽寒風中蒞此，以音樂追思那個引領台灣追求卓越，並登上世界政經高峰的蔣經國總統時代；今天，他們終於在這壬寅臘月，等到5年來第一次燦爛的冬陽，這裡就是台北市「大安森林公園露天音樂台」。

崗上歌聲揭開序幕 黃埔精忠拳打八極

今年第五屆「走過璀璨，懷念經國先生音樂會」，在「復興崗合唱團」齊唱《歌聲與微笑》、《龍的傳人》，及《復興崗頌》三首高亢激昂兼優美清脆的歌聲中揭開序幕；而已逾耋年的復興崗11期學長姐，除繼111年第10期的合唱接棒演出外；政校19、29、39期的學弟妹則分別接續聯袂登台獻唱大屯之歌，以傳承對經國先生永不歇止的緬懷精神；國內知名的救國團銅管五重奏，在享譽國際知名的小號演奏家葉樹涵先生帶領下，也呈現渾厚的音樂素養，吹奏出一份對緬懷經國先生的濃濃懷思之音。

而由政工幹校歷屆畢業生所組成的軍樂班，雖是由一批年齡已屆75～85歲的復興崗老校友所組成，但軍樂班的團長何憲治卻說：「我們感念經國先生對台灣的貢獻，因此，大家不辭辛勞，樂在其中，為此次的紀念音樂會賣力演出，以表敬誠。」至於由昔日國防部女青年大隊傳承的女青年隊聯誼會，在表演台上，更展現一股巾幗的豪邁與熱情，令觀眾耳目一新；而聞名的《常春藤解析英語雜誌》創辦人，也是政校16期的傑出校友賴世雄，更臨時穿插演出模仿蔣經國總統，以一口道地的浙江地方腔，向大家問候，其唯妙唯肖的表演，為大會帶來一段意外的高潮。

此次紀念音樂會的另一項特色，是昔日曾於七海官邸擔任經國先生護衛隊的「黃埔精忠御林軍」，在會場中表演難得一見的近戰秘技 — 「八極拳」。這群已邁古稀之年的舊日護衛隊員，大部分隊員都遠從金門搭機返台參加此一盛會，他們仍以虎虎生威的拳風，來展露他們迄今不忘對經國先生那份老驥伏櫪，暮年猶壯的思慕之情；誠如精忠協會理事長李峻淯所言：「此刻，對我們精忠會員而言，有著八方風雨會中州的心情，於此重演這套八極拳，就是表達全體會員內心幾十年來，對經國先生那份永不褪色的敬仰與懷念。」

看似尋常最奇崛 成如容易卻艱辛

說起這場「懷念經國先生音樂會」的主要推手，正是目前擔任復興崗文教基金會董事長，也是政校復興崗19期的李天鐸學長；他回顧這個紀念音樂會的起心動念，竟是遠在20幾年前，由他偕同本校22期楊思超、喬振中學長，及23期的政戰局前局長王明我中將四人，當初在一場聚會中所共同發起擬訂的一個願想，即希望藉由實際的行動，用歌聲重喚起台灣百姓對昔日這位引領台灣成長茁壯大家長的記憶與懷思；而這個願想，直到20年後的民國108年，在他接任復興崗校友會理事長時，才得以實現於每年經國先生逝世的1月13日，舉辦一場風雨無阻，不見不散，「與經國先生有約」的音樂會，可說正應驗了那句：「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛」的老話。

第五屆「懷念經國先生音樂會」，無論負責規劃演出的20期陳裕中、23期田鑫泉、雷聖凱、29期田筱雲、30期孔繁華及專24期楊國茂諸位校友的全力投入，或是復興崗校友合唱團、女青年（工作大隊）聯誼會、政工幹校軍樂班的精采表演，抑或是32期何啓聖、36期黃淋琪學妹兩人既莊嚴又不失活潑的傑出主持，還是負責新聞聯絡的專11期李承中、統籌經費管理的管院馬繼津學長，或是負責攝影傳播製作的22期田台明學長，都卯盡全力，使命必達；尤其是政校14期的團結自強協會理事長郭年昆中將，更代表該協會贊助經費、提供練習場地；所有參與者的出錢出力，共襄盛舉，無非都是為了讓這場「懷念經國先生音樂會」，能達到藉由歌聲激發身為黃埔子弟及復興崗人，其所應具備那份「吃果子就要拜樹頭」的黃埔革命情義。

護國神山先行者 撼動人心音樂情

今年復興崗文教基金會、退輔會及救國團三個共同主辦單位，特別在會場設置了經國先生的昔日影像回顧展，並由退輔會副主委李文忠先生在會前借此舉行一場別緻的記者會，讓蒞場的來賓目睹及回顧當年經國先生在主事政工幹校、退輔會及救國團時，與學生共同生活，與榮民一起揮汗開闢橫貫公路的感人場景。難怪退輔會主任委員馮世寬在開場時，感性說到自認自己是個硬漢，從不流淚，但當他親睹當年國家領導人的經國先生，戴著斗笠，揮著鋤頭，敞開笑容與百姓聊天，而脖子還圍繞一條濕透了的毛巾，讓他數度流下感動的淚珠；而甫當選今年台北新科市長蔣萬安，更親蒞現場，以堅定的口吻對著所有來賓致詞保證，他將效法經國先生的勤政愛民，清廉治國，讓經國先生所創造的台灣奇蹟，能夠持續庇佑且權當台灣的護國神山，這番激昂的演說，更為大會掀起另一波高潮。

最後，在全體來賓齊唱《復興崗校歌》及《國家》兩首樂曲中，結束了這場音樂會；在夕陽餘暉中，全場猶顯激情的復興崗校友與黃埔退役的榮民們，仍一如既往，並沒有立即離開會場；他們依舊仍浸潤在悠揚的歌聲裡，他們恍若重返昔日那「夢回吹角連營，沙場秋點兵」的時光隧道中，他們仿佛又跌落於經國先生主政時的美麗回憶裡；顯然曲終並沒有人散，大家都深切冀望明年重返此地，再來聆聽一場撼動人心的第六屆「走過璀璨，懷念經國先生音樂會」。

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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