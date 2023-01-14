針對2024年總統大選，國民黨主席朱立倫提出「非綠大聯盟」，強調不管原來是藍、白各顏色或無色的，只要認同中華民國者，每一位都歡迎。新北市長侯友宜則表示，任何只要為台灣共好的事情，都要團結，勇敢向前走，這也是他一向秉持的初心。前民進黨立委沈富雄表示，2024不管柯P選不選，國民黨還是會贏。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜的幕僚有提到，初選的制度趕快出來，若敢這樣講，就是侯友宜不迴避這個、並不排斥，有規矩就照規矩走。

沈富雄接著指出，朱立倫又講一些莫名其妙、我們聽不懂的話，他說要非綠聯盟，前國民黨主席江啟臣講得很好，非綠聯盟講白了，就是對柯文哲講的，沈富雄卻認為，民眾黨的成分裡頭，已經不叫非綠，大部分的人是親藍的。

沈富雄表示，現在問題是朱立倫還是不死心，他認真去想，非綠聯盟，就是在向柯P喊話。他認為，並不需要，柯P最後可能沒選，國民黨就會贏得太漂亮；但即使柯P選了，國民黨還是贏，只是沒那麼好看而已，國民黨怕什麼？