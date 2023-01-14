自古以來宗教與政治的關係就密不可分，兩者都需要信仰，也都牽涉重大的利益。在佛教盛行的亞洲，佛骨舍利雖說具有歷史的價值，也是宗教的重要象徵，但這些年兩岸經濟逐漸發達後，佛骨舍利反而成為政治與商業化炒作的標的，其間真假難以辨別，只宜當歷史文物看待， 涉入太深有害無益。

佛骨舍利雖說是佛教的聖物，但歷史上就一直被政治利用，彼此關係牽扯不清。中國在中共建政後的政治運動中以破除迷信為名完全摧毀了宗教，一直到改革開放後才又開始為了文化旅遊等商業目的開始利用宗教。大陸在開發旅遊資源時發現，許多有長久歷史的佛教寺院廟宇中遺留不少佛教的文物，對發展文化旅遊與商業化活動有極大助力，其中佛骨舍利是其中最受矚目的也是最有爭議的一項。

佛祖釋迦牟尼涅槃並火化後，印度境內８個小國派兵前往搶奪，被香姓婆羅門調解後均分了佛骨舍利。圖為佛經中的「八王分舍利」圖。（圖／法音網）

佛骨舍利相傳是2500多前佛祖釋迦牟尼涅槃，弟子們火化其遺體後，由灰燼中收集到8萬4千顆結晶體，與數塊未燒化的骨頭，分別有頭頂骨1塊、牙齒4顆（另一說為7顆）、肩胛骨2塊、中指指骨1枚，它們被稱為佛祖的真身舍利。舍利出現後，印度境內小國發兵前來搶奪，後來經一名婆羅門出面調解，8個小國均分了佛祖的舍利，佛教史上稱為「八王分舍利」。數百年後孔雀王朝的阿育王統一印度，重新收集佛祖舍利，並將其傳播到信仰佛教的國家。其中有相當一部份到了中國，因此中國歷史上也曾多次出現有關佛骨舍利的記載。

被認為最尊貴的佛骨舍利是佛頭頂骨舍利，於2008年在南京大報恩寺地宮出土，目前供奉在南京牛首山佛頂宮。（圖／中新社）

被認為最尊貴的佛骨舍利是佛頭頂骨舍利，於2008年在南京大報恩寺地宮出土，目前供奉在南京牛首山佛頂宮，佛中指舍利則是1987年在陝西法門寺唐代地宮出土，佛經上記載的2塊肩胛骨舍利下落不明，有些研究者認為可能分別在印度與巴基斯坦。佛牙舍利因為數量有4顆與7顆的不同說法，情況就比較複雜，而且歷史上佛牙舍利出現的次數極多，有文字記載的統計起來出現過數十枚，真假難辨。

近代佛教界的文獻多數認定2顆佛牙舍利一顆在中國的北京八大處靈光寺，另一顆在斯里蘭卡康提市的佛牙廟內。（圖／中國佛教協會）

佛教界對佛經解讀較為一致的說法是有4顆佛牙舍利，一顆在天庭、一顆在海底龍宮，陸地上僅有2顆。近代佛教界的文獻多數認定其中一顆在中國，存放在北京八大處靈光寺，另一顆在斯里蘭卡康提市的佛牙廟內。北京靈光寺的佛牙據考證是唐朝法獻和尚從西域于闐國請來的，又稱「法獻佛牙」。

北京靈光寺的佛牙舍利據說是1900年八國聯軍入侵北京時，靈光寺內建築被炮火所毀，寺僧在清除瓦礫時在地宮發現一隻石函，內有佛牙舍利一顆。（圖／佛教在線）

除了佛教界公認的北京靈光寺之外，1974年在山西省應縣木塔地宮又發現2顆，當時處於文革末期，未受到注意。不料1994年山東汶上縣內一座古塔地宮內又發現一顆佛牙舍利與9百餘顆結晶體，伴隨著一批佛教的文物。據地宮內碑文記載，這顆佛牙與結晶體舍利子來自於北宋時期的嘉王宮。當時《人民日報》對此一發現極為熱中，稱它是中共建國以來繼法門寺後再次發現佛祖真身舍利，9百多顆舍利子更是被中國佛教協會認定為「數量最大的佛舍利發掘」。

1974年在山西省應縣木塔地宮發現的2顆佛牙舍利。（圖／佛弟子文庫）

當時傳言斯里蘭卡政府對中國持續發現愈來愈多的佛牙舍利發出外交照會，聲稱汶上佛牙是假冒的。因為佛經上既然載明陸上只有2顆佛牙，如果都在中國，那不等於暗示斯里蘭卡的佛牙舍利是假的？所以斯里蘭卡必須先發制人。不過最後中國官方與《人民日報》就再也未再提起或報導汶上佛牙一事，事態發展頗堪玩味。有分析認為，中共是社會主義國家，斯里蘭卡是佛教國家，佛牙舍利對他們非常重要，中國沒必要為汶上佛牙跟斯里蘭卡攪局。

1994年山東汶上縣古塔（圖）地宮內發現佛牙舍利與9百餘顆結晶體，古塔周圍原是居民大院，現已改建成古色古香的傳統寺廟。（圖／Wikipedia)

但此事讓山東汶上縣極不服氣，他們為了這顆佛牙舍利做了大量的考證工作，引用各種史料認定這顆佛牙是真的，甚至還研究出它是唐朝一位法名悟空的和尚從印度與一套梵文貝葉經一同求來的。在北宋時期這顆佛牙舍利流入王安石手上，佛牙有可辨認「東府」（王安石府邸）字蹟經考證為王安石親筆，最後王安石贈與皇族，建造金棺銀槨與太子靈蹤塔供奉，這顆佛牙也因此被命名為「悟空佛牙」。雖然如此積極考證與宣傳，汶上佛牙的名氣與參訪盛況多年來一直不如法門寺的佛指舍利，始終未能為汶上縣帶來豐沛的文化旅遊收入。

汶上佛牙舍利在北宋時期流入王安石手上，佛牙上有可辨認「東府」（王安石府邸）2字，據說字跡經考證為王安石親筆。（圖／汶上寶相寺）

佛骨舍利做為宗教聖物，許多相關記載大多在佛經上，正史中極少提及。加上佛經內有很多神話與傳說，與古籍對舍利的記述差異太大，很難辨其真偽。有關佛骨舍利的事蹟大部份都是寺廟信徒之間口耳相傳，若加上千年之前由印度傳來中國之前的那段時期更缺乏可信的記錄，使得各種查證結果都沒有足夠的說服力。佛牙舍利的故事用於做些觀光旅遊與商業宣傳還有點用，認真地當作學術研究，其天生的侷限性會很難突破。