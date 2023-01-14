台南玉井一貫道「真理家族」的佛堂「前輩堂」3年前遭成員曾文彥縱火，帶走7條人命，而這把火也燒出未立案宗教及建築使用問題，原址閒置迄今，為了重新出發，「真理家族」不但成立社團法人，也另覓土地、申請地目變更，準備建設道場。

真理家族是由張和平在1994年創設，主要教義是「放下執著，當下極樂，實現禮運大同理想國」，以「共耕共食、共工共產」的經濟型態運作，部分有共同理念的道親們住在一起，所有勞動所得均歸公，交由張和平管理。

曾和道親們一起住在前輩堂的曾文彥，在2019年12月14日凌晨先去台南市東區購買汽油，再到玉井區的真理家族前輩堂縱火，自己也因燒傷難逃離，在現場被警方逮捕，法院審理時他都認罪，卻嗆「還要再放火」，一審判決死刑、二審改判無期徒刑，被高等法院發回更審，現仍羈押在看守所。

本刊調查，「真理家族前輩堂」位於玉井區三埔里一處非都市農牧用地，產權是屬於其中一位道親所有，周邊有果園、菜園及水泥鋪面停車場，建築物在2004年領有當時玉井鄉公所核發的自用農舍使用執照，原先登記為二樓建物，做為佛堂及道場使用，之後又增建3樓，在1、2樓以木製隔間做為住宿用途。

這些改建動作實際上已經違反區域計畫法及建築法令，火災發生後，台南市政府當時調查未立案宗教場所，全市有高達1127家，近年逐漸輔導改善，同時也加強全市違建查察，並依法對真理家族開罰。

真理家族負責人張和平受訪時談到，火災後真理家族一共被市府罰了36萬元，目前已經全數繳清，雖然是人為縱火才導致這起悲劇，但經過檢警消事後調查，建物的隔間及材質的確是造成逃生不易的主因，雖然家屬與倖存者不責怪道場，但真理家族責無旁貸希望能給道親一個合法、安全的環境。

真理家族去年申請成立社團法人過關，負責人張和平說，未來將另覓他址興建道場，給道親們合法、安全的環境。（圖／莊曜聰攝）

張和平說，原先希望能將前輩堂改為鮮果集貨分裝場，山區芒果產期時能讓道親有工作做，但礙於相關法令限制，前輩堂目前無水無電，在內部隔間清理後仍是閒置狀況，沒有進一步改建計畫，但每天都有專人打掃環境、照料樹木花草。

目前真理家族成員仍有200多人，大約有4、5成道親居住在玉井、楠西的據點，以前輩堂附近的這處據點來說，有3、40人共同生活，平時各司其職，包括真理家族的果園、接單成衣廠的工作、也有上班族、工人、公務員等，大家一起生活、有多餘所得都奉獻給道場，許多人連戶籍都已遷入，就像是一個大家族，探究其成員，有少數是所謂社會邊緣人，但因認同一貫道理念，長期下來相安無事。

在公家機關上班的陳大哥說，真理家族的成員相處融洽，偶有特殊狀況的人來投靠，通常都會由較資深的「吳老師」及張和平決定，之前也有類似曾文彥的案例，但進來後都有改善，且「吳老師」認為曾男個性頑劣，一開始本想拒絕，但礙於謝姓庭長拜託才接納，沒想到結果卻是如此，相關的當事人都非常自責，眾人也不好說什麼，陳大哥指著桌上法院寄達、未曾拆封的書狀，他說雖然大家心中可能有疙瘩，但還是選擇「放下」。

為了名正言順的重新出發，真理家族去年申請成立社團法人，已經在2022年4月通過立案，目前透過善心人士協助，已經覓得玉井鄰近街區、台3線旁的一處農地，正提出變更為宗教用地的申請，未來計畫興建一處占地約200坪的道場，但因建築成本飛漲，目前仍在規劃中。

前輩堂的倖存者中有些已經回家，有些人搬回真理家族原先的據點，現在仍共同生活。（圖／莊曜聰攝）

更多 CTWANT 報導