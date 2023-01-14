全台今天暖陽如春，氣象專家吳德榮表示，明天凌晨有鋒面抵台、強冷空氣南下，北部與東半部氣溫驟降，越晚越冷，北部平地最低氣溫可降至8度左右，提醒民眾注意保暖。小年夜（20日）起至年初二（23日）北台灣大致偏冷，中南部則是早晚冷；北海岸、大台北東側與東半部有短暫雨，桃園以南晴朗多雲。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（14日）各地大多晴朗，白天微熱、早晚偏涼，為暖陽如春的天氣。西半部及金馬地區易起霧。下午起因鋒面接近，大氣略不穩定，中部以北偶有局部短暫雨。各地區平地氣溫：北部16至28度，中部17至30度，南部17至31度，東部16至31度。

吳德榮表示，明（15日）凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部和東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一（16日）至下周三（18日）受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。各國模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率較高，北部平地最低氣溫約可降至8度左右，應注意保暖。

一周溫度趨勢圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

吳德榮指出，美國模式（GFS）雖曾數度模擬，大幅超越「寒流」門檻，最新模擬也已修弱；可見，歐洲模式較具參考價值。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

吳德榮說，下周四（19日）冷空氣略減弱，小年夜（20日）起至年初二（23日）冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，氣溫也隨之略有起伏，時而觸及大陸冷氣團的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷；北海岸、大台北東側以及東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大致晴時多雲。但愈接近模式的末期，模擬調整愈頻繁，應持續觀察。